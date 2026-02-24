Новые оклады и вознаграждения для кружков и секций — что предполагается

Заседание парламента. Фото: пресс-служба Рады

Парламент принял в первом чтении и сразу в целом законопроект № 14323, который касается изменений в оплате труда работников учреждений внешкольного образования. Документ поддержали 292 народных депутата.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента во вторник, 24 февраля.

Реклама

Читайте также:

Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Работникам внешкольного образования повысят зарплаты

В сопроводительных документах отмечается, что более 98% учреждений внешкольного образования содержатся за счет средств местных бюджетов.

Доходы педагогов формируются Единой тарифной сеткой - унифицированной системой оплаты труда бюджетников, которая содержит тарифные разряды (ТР).

"Постановлением Кабинета министров № 1298 утверждена Единая тарифная сетка, согласно которой педагогические работники внешкольных заведений отнесены к 9-12 тарифным разрядам. Соответственно, их должностные оклады колеблются в пределах от 5527 до 6773 гривен, что меньше размера минимальной заработной платы, установленного Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", — говорится в сообщении.

Принятый законопроект дополняет ст. 22 ЗУ "О внешкольном образовании" нормой, которая даст учредителям государственных и коммунальных внешкольных учреждений право устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки и денежные вознаграждения работникам в размерах выше, чем те, которые определяет Кабинет министров. А также предусматривается возможность дополнительных вознаграждений, помощи и другие поощрения для педагогических работников, кроме предусмотренных действующим законодательством.

Зарплаты учителей

С 1 января 2026 года педагогическим работникам подняли должностные оклады на 30%. 26 декабря 2025 года правительство утвердило постановление, согласно которому должностные оклады педагогов повышаются на 40%.

Повышение зарплат учителей предполагается из местных бюджетов. Однако председатель финансового комитета ВР Даниил Гетманцев объяснил, что большинство общин не способны выполнить это за свой счет. Поэтому в парламенте зарегистрирован законопроект, который предусматривает увеличение доходов общего фонда на 20 млрд гривен для финансирования зарплаты педагогам и соцработникам.