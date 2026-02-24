Парламент прирівняв соцзахист рятувальників до захисту військових

Рятувальники розбирають уламки. Фото: ДСНС

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13418 щодо управління ризиками затоплення та забезпечення участі України у Механізмі цивільного захисту Європейського Союзу. Він зокрема передбачає одноразову грошову допомогу у разі загибелі, полону або зникнення безвісти працівника Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) під час виконання службових обов’язків.

Україна зможе залучати рятувальників і техніку для надання допомоги за кордоном

Згідно з документом, максимальна сума одноразової допомоги становитиме 15 млн гривень. Якщо працівник залишив особисте розпорядження, кошти отримають зазначені ним особи. У разі його відсутності виплата здійснюватиметься членам сім’ї та утриманцям відповідно до чинного законодавства. Такі виплати застосовуватимуться лише під час воєнного стану.

Крім того, закон передбачає комплексний підхід до управління ризиками затоплення. Він встановлює обов’язкові механізми оцінки загроз, створення карт ризиків та планів управління ризиками.

Такі заходи мають застосовуватися на всій території України і враховувати як природні, так і антропогенні чинники. Карти ризиків повинні регулярно оновлюватися, а плани управління затопленнями — складатися на рівні місцевих громад із врахуванням методичних рекомендацій центральних органів влади.

Також у документі прописано, як Україна буде співпрацювати з ЄС у надзвичайних ситуаціях. Зокрема, коли в Україні трапиться надзвичайна ситуація (повінь, масштабна пожежа, техногенна аварія), то європейські країни мають надати необхідні ресурси — техніку, обладнання, спеціалістів.

Україна також може допомагати іншим країнам, якщо в нас є ресурси і немає критичної потреби всередині країни. Сюди входить відправка рятувальних команд, техніки або обладнання, а також участь у міжнародних навчаннях і операціях цивільного захисту.

