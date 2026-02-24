Новый закон о спасателях — сколько будут получать семьи погибших и пропавших без вести

Спасатели разбирают обломки. Фото: ГСЧС

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №13418 по управлению рисками затопления и обеспечения участия Украины в Механизме гражданской защиты Европейского Союза. Он в частности предусматривает одноразовую денежную помощь в случае гибели, плена или пропажи без вести работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) при исполнении служебных обязанностей.

Украина сможет привлекать спасателей и технику для оказания помощи за рубежом

Согласно документу, максимальная сумма единовременного пособия составит 15 млн гривен и учитывает уже начисленное денежное обеспечение. Если работник оставил личное распоряжение, средства получат указанные им лица. В случае его отсутствия выплата будет осуществляться членам семьи и иждивенцам в соответствии с действующим законодательством. Такие выплаты будут применяться только во время военного положения.

Кроме того, закон предусматривает комплексный подход к управлению рисками затопления. Он устанавливает обязательные механизмы оценки угроз, создание карт рисков и планов управления рисками.

Такие меры должны применяться на всей территории Украины и учитывать как природные, так и антропогенные факторы. Карты рисков должны регулярно обновляться, а планы управления затоплениями — составляться на уровне местных общин с учетом методических рекомендаций центральных органов власти.

Также в документе прописано, как Украина будет сотрудничать с ЕС в чрезвычайных ситуациях. В частности, когда в Украине случится чрезвычайная ситуация (наводнение, масштабный пожар, техногенная авария), то европейские страны должны предоставить необходимые ресурсы — технику, оборудование, специалистов.

Украина также может помогать другим странам, если у нас есть ресурсы и нет критической потребности внутри страны. Сюда входит отправка спасательных команд, техники или оборудования, а также участие в международных учениях и операциях гражданской защиты.

