В Україні почали діяти оновлені правила для військових

Українські військові зі зброєю.

Сьогодні, 18 березня, в Україні почав діяти закон щодо вдосконалення військової дисципліни за стандартами НАТО. Документ вносить зміни до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та Статуту внутрішньої служби ЗСУ для поліпшення механізмів військової дисципліни та боротьби з дискримінацією і сексуальними домаганнями у війську. Його Верховна Рада ухвалила 25 лютого.

Командири зобов’язані швидко реагувати на порушення прав у війську

Документ встановлює чіткі стандарти рівності та заборони дискримінації, посилюючи гарантії захисту честі й гідності кожного військовослужбовця. Значна увага приділяється вдосконаленню механізмів службових перевірок: командири тепер зобов’язані оперативно реагувати на будь-які порушення.

Окрім цього, передбачено додаткові гарантії для осіб, які повідомляють про правопорушення, зокрема захист від можливого тиску, переслідування чи несправедливих санкцій.

Нові норми спрямовані на попередження та ефективне реагування на випадки дискримінації, сексуальних домагань, гендерно зумовленого насильства, а також злочинів проти статевої свободи та недоторканності у військовому середовищі. Якщо військовослужбовець дізнається про подібні порушення, він повинен повідомити про це свого безпосереднього керівника, уповноваженого представника з питань рівних прав і можливостей або радника з гендерної рівності та протидії насильству.

При цьому закон підкреслює, що військова дисципліна ґрунтується не лише на виконанні наказів, а й на повазі до прав людини та принципів рівності.

Згідно з документом, військові зобов’язані дотримуватися законодавства у сфері рівності та недискримінації, поводитися гідно, поважати інших, не допускати та припиняти прояви приниження — як словесні, так і невербальні, а також протидіяти будь-яким формам насильства, зокрема сексуальним домаганням і правопорушенням у сфері статевої свободи. У разі, якщо підлеглий вчинив або намагався вчинити відповідне правопорушення, командир зобов’язаний негайно затримати його та передати уповноваженим органам або повідомити про місце перебування затриманого.

Кожен випадок можливих порушень має стати приводом для службового розслідування, яке ініціює командир самостійно або за поданням відповідних структур. Розгляд здійснює комісія, до складу якої входять представники обох статей, фахівець або радник з гендерних питань та психолог для оцінки ситуації і надання допомоги постраждалим.

На час розслідування, якщо сторони перебувають у підпорядкуванні або змушені взаємодіяти, постраждалу особу можуть тимчасово перевести до іншого підрозділу за ініціативою командира, зверненням постраждалого або рекомендацією радника.

Особи, які повідомляють про порушення, захищені від негативних наслідків: їх не можна звільнити, примусити до звільнення чи притягнути до відповідальності через сам факт подання заяви.

Військовослужбовці можуть звертатися із заявами чи скаргами до посадових осіб, органів військового управління, Служби правопорядку, органів досудового розслідування та інших державних установ.

Які рішення щодо військових ухвалили та розглядають нардепи

Нещодавно парламент ухвалив закон, покликаний підвищити соціальні гарантії для військовослужбовців базової служби та їхніх сімей. Зокрема, документ передбачає, що час проведений на базовій або строковій службі, зараховується до страхового чи пільгового стажу для нарахування пенсії. А після звільнення військові можуть повернутися на свої попередні посади або на рівнозначні протягом трьох місяців.

Також в Раді є ініціатива, яка передбачає заборону на стягнення боргів із військових та їх родин на період воєнного часу.