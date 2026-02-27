Відео
Суд обрав запобіжний захід командувачу Повітряних сил

Дата публікації: 27 лютого 2026 19:23
Корупція на укриттях для аеродромів — Андрію Українцю обрали запобіжний захід
Андрій Українець. Фото: Суспільне

Суд обрав запобіжний захід командувачу логістики Повітряних сил ЗСУ Андрію Українцю у вигляді тримання під вартою на два місяці або альтернативно внесення застави у розмірі семи мільйонів гривень. Рішення ухвалене у рамках розслідування щодо привласнення державних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Андрію Українцю обрали запобіжний захід

Суд постановив тримати Українця під вартою до 25 квітня включно.

За наявності внесеної застави він зобов'язаний прибувати за першим викликом судді чи слідчого, не виїжджати за межі Житомирської області, здати закордонний паспорт та утримуватися від спілкування з іншим фігурантом справи, начальником управління СБУ Володимиром Компаниченком.

Обвинувачення проти Українця

25 лютого Служба безпеки України повідомила про затримання на хабарі начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка та командувача логістики Командування Повітряних Сил.

За даними слідства, посадовці організували схему привласнення державних коштів під час облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об'єктах, зокрема на оперативних аеродромах Сил оборони.

У Повітряних силах відреагували на затримання командувача логістики ПС та начальника управління СБУ. У відомстві підкреслили, що категорично засуджують будь-які прояви подібних правопорушень.

суд корупція застава розслідування Повітряні Сили ЗСУ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
