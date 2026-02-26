Відео
Корупція на укриттях для літаків — оприлюднено записи розмов

Корупція на укриттях для літаків — оприлюднено записи розмов

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 22:23
Корупція на укриттях для аеродромів — оприлюднено аудіозаписи розмов посадовців
Викриття корупції. Фото: Офіс генпрокурора

Фігурантам справи про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для аеродромів оголосили підозри. Йдеться про командувача логістики Повітряних сил ЗСУ та очільника Управління СБУ у Житомирській області. Крім того, опубліковано аудіозаписи розмови.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Telegram у четвер, 26 лютого, передає Новини.LIVE.

Корупція під час будівництва укриттів для аеродромів

Фігурантам справи інкриміновано дії, повʼязані із перевищенням військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі.

"Йдеться про 1,4 млрд грн, виділених на будівництво збірно-розбірних укриттів для літаків. Після того, як перевірки встановили невідповідність конструкцій вимогам інженерного захисту, посадовці намагалися "вирішити питання" — запропонували та надали 13,8 млн грн (1% від загальної суми договорів) за невтручання військової контррозвідки СБУ та залучення "лояльних" приватних аудиторів для підготовки формальних позитивних висновків щодо якості робіт", — зазначив Кравченко.

За його словами, учасниками схеми є люди, які за своїми повноваженнями мали б запобігати саме таким злочинам. Він наголосив, що окремої уваги заслуговує роль начальника УСБУ в Житомирській області, який залучив одного зі своїх довірених підрядних до будівництва укриттів.

В оприлюднених розмовах посадовці наголошують про готовність формально закрити роботи незалежно від результату. Вони кажуть, що "достатньо підписаних документів і потрібного висновку аудиту". 

"Крім того, один з учасників прямо ставить під сумнів саму важливість виконання робіт, наголошуючи, що питання їх фактичної реалізації нікого не цікавить, інший — запевняє, що "упродовж тижня питання закривається" і "далі тут все дуже просто, така математика для першого класу", — зазначив Кравченко.

Ключовим завданням фігурантів було якнайшвидше провести платежі підрядникам. Відомо, що схема запустилася до початку будівництва — авансові платежі за договорами становили до 70% від загальної суми фінансування.

Наразі розслідування продовжується. 

Допис Кравченка. Фото: скриншот
Допис Кравченка. Фото: скриншот

Що передувало

Під час будівництва укриттів для літаків на корупції викрили командувача логістики Повітряних сил ЗСУ і начальника Управління Служби безпеки України.

У Повітряних силах відреагували та наголосили, що категорично засуджують прояви подібних правопорушень.

СБУ корупція Україна літаки Повітряні Сили ЗСУ Руслан Кравченко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
