Аудиозаписи по делу о коррупции при строительстве укрытий для самолетов

Коррупция на укрытиях для аеродромов — о чем говорили фигуранты
По делу о присвоении бюджетных средств, выделенных на строительство защитных сооружений для аэродромов, объявлено о подозрении должностным лицам. Среди них руководитель логистического направления Воздушных сил ВСУ и начальник Управления СБУ в Житомирской области. Также опубликованы записи их телефонных разговоров.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram в четверг, 26 февраля, передает Новини.LIVE.
Коррупция при строительстве укрытий для аэродромов
Фигурантам дела инкриминируются действия, связанные с превышением военным служебным лицом власти и служебных полномочий, совершенные по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
"Речь идет о 1,4 млрд грн, выделенных на строительство сборно-разборных укрытий для самолетов. После того, как проверки установили несоответствие конструкций требованиям инженерной защиты, чиновники пытались "решить вопрос" — предложили и предоставили 13,8 млн грн (1% от общей суммы договоров) за невмешательство военной контрразведки СБУ и привлечение "лояльных" частных аудиторов для подготовки формальных положительных выводов относительно качества работ", — отметил Кравченко.
По его словам, участниками схемы являются люди, которые по своим полномочиям должны предотвращать именно такие преступления. Он отметил, что отдельного внимания заслуживает роль начальника УСБУ в Житомирской области, который привлек одного из своих доверенных подрядчиков к строительству укрытий.
В обнародованных разговорах чиновники отмечают о готовности формально закрыть работы независимо от результата. Они говорят, что "достаточно подписанных документов и нужного заключения аудита".
"Кроме того, один из участников прямо ставит под сомнение саму важность выполнения работ, подчеркивая, что вопрос их фактической реализации никого не интересует, другой — уверяет, что "в течение недели вопрос закрывается" и "дальше здесь все очень просто, такая математика для первого класса", — отметил Кравченко.
Ключевой задачей фигурантов было как можно быстрее провести платежи подрядчикам. Известно, что схема запустилась до начала строительства — авансовые платежи по договорам составляли до 70% от общей суммы финансирования.
Сейчас расследование продолжается.
Что предшествовало
Во время строительства укрытий для самолетов на коррупции разоблачили командующего логистики Воздушных сил ВСУ и начальника Управления Службы безопасности Украины.
В Воздушных силах отреагировали и отметили, что категорически осуждают проявления подобных правонарушений.
