Коррупция на укрытиях для аэродромов - суд избрал меру пресечения Андрею Украинцу

Андрей Украинец. Фото: Суспільне

Суд избрал меру пресечения командующему логистики Воздушных сил ВСУ Андрею Украинцу в виде содержания под стражей на два месяца или альтернативно внесения залога в размере семи миллионов гривен. Решение принято в рамках расследования о присвоении государственных средств при строительстве фортификационных сооружений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

Реклама

Читайте также:

Андрею Украинцу избрали меру пресечения

Суд постановил держать Украинца под стражей до 25 апреля включительно.

При наличии внесенного залога он обязан прибывать по первому вызову судьи или следователя, не выезжать за пределы Житомирской области, сдать загранпаспорт и воздерживаться от общения с другим фигурантом дела, начальником управления СБУ Владимиром Компаниченко.

Обвинения против украинца

25 февраля Служба безопасности Украины сообщила о задержании на взятке начальника управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко и командующего логистики Командования Воздушных Сил.

По данным следствия, чиновники организовали схему присвоения государственных средств при обустройстве дополнительной защиты на стратегически важных объектах, в частности на оперативных аэродромах Сил обороны.