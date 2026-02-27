Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Командующему логистики Воздушных сил избрали меру пресечения

Командующему логистики Воздушных сил избрали меру пресечения

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 19:23
Коррупция на укрытиях для аэродромов - суд избрал меру пресечения Андрею Украинцу
Андрей Украинец. Фото: Суспільне

Суд избрал меру пресечения командующему логистики Воздушных сил ВСУ Андрею Украинцу в виде содержания под стражей на два месяца или альтернативно внесения залога в размере семи миллионов гривен. Решение принято в рамках расследования о присвоении государственных средств при строительстве фортификационных сооружений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

Реклама
Читайте также:

Андрею Украинцу избрали меру пресечения

Суд постановил держать Украинца под стражей до 25 апреля включительно.

При наличии внесенного залога он обязан прибывать по первому вызову судьи или следователя, не выезжать за пределы Житомирской области, сдать загранпаспорт и воздерживаться от общения с другим фигурантом дела, начальником управления СБУ Владимиром Компаниченко.

Обвинения против украинца

25 февраля Служба безопасности Украины сообщила о задержании на взятке начальника управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко и командующего логистики Командования Воздушных Сил.

По данным следствия, чиновники организовали схему присвоения государственных средств при обустройстве дополнительной защиты на стратегически важных объектах, в частности на оперативных аэродромах Сил обороны.

В Воздушных силах отреагировали на задержание командующего логистики ВС и начальника управления СБУ. В ведомстве подчеркнули, что категорически осуждают любые проявления подобных правонарушений.

суд коррупция залог расследование Воздушные Силы ВСУ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации