Протидія домаганням у ЗСУ — Рада ухвалила закон

Протидія домаганням у ЗСУ — Рада ухвалила закон

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 13:32
Захист військових від домагань — закон ухвалено
Нардепи в парламенті. Фото: пресслужба Ради

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 13037, який пропонує внести зміни до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та Статуту внутрішньої служби ЗСУ для поліпшення механізмів військової дисципліни та боротьби з дискримінацією і сексуальними домаганнями у війську. У разі виявлення випадків дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань або насильства командир зобов’язаний призначити службове розслідування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у середу, 25 лютого.

Що змінюється

Статути військовослужбовців будуть доповнені такими нормами:

  • поводитися з гідністю й честю, поважати честь і гідність кожної людини;
  • додержуватися законодавства щодо рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;
  • не допускати та стримувати інших від негідної поведінки — як вербальної, так і невербальної, зокрема пов’язаної з дискримінацією за ознаками статі, раси, релігії, етнічного походження, соціального статусу, місця проживання тощо;
  • запобігати сексуальним домаганням, насильству за ознакою статі та правопорушенням проти статевої свободи й недоторканості.

Військовослужбовець, який безпосередньо або опосередковано дізнався про факти дискримінації, сексуальних домагань чи насильства за ознакою статі, зобов’язаний повідомити про це відповідний підрозділ або радника з гендерних питань.

Проводити розслідування у таких справах можуть представники відповідальних підрозділів з гендерної рівності та радники з питань рівних прав і протидії насильству за ознакою статі.

Які ще рішення сьогодні ухвалив парламент

Під час засідання 25 лютого Рада підвищила соціальні гарантії для військовослужбовців базової служби та їхніх сімей. Зокрема, йдеться про збереження робочих місць та відпустку.

Також нардепи підтримали закон про виплати для загиблих чи поранених працівників критичної інфраструктури.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
