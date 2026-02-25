Компенсації для постраждалих на об’єктах критичної інфраструктури — що передбачає закон, який ухвалила Рада

ВР схвалила компенсації для працівників критичної інфраструктури
Верховна Рада ухвалила в першому читанні та в цілому законопроєкт № 14303. Він вдосконалює процедуру виплати одноразової грошової допомоги за пошкодження здоров'я або загибель на об’єктах критичної інфраструктури.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у середу, 25 лютого.
Які зміни вносить законопроєкт
Документ вносить зміни до закону про одноразову грошову допомогу цивільним особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України, з акцентом на працівників критичної інфраструктури.
Якщо працівник постраждав або загинув під час виконання службових чи трудових обов’язків через воєнні дії — він або його родина отримують право на фінансову допомогу.
Також уточнюється перелік родичів, які можуть отримати таку виплату. Це:
- чоловік або дружина;
- діти (якщо вони навчаються, то до 23 років);
- батьки;
- утриманці.
Яку суму можуть отримати
У даному законопроєкті не вказана сума, проте згідно із законом, до якого вносить зміни цей документ, передбачаються такі суми:
- 800 тис. гривень — при інвалідності I групи;
- 500 тис. гривень — при інвалідності II групи;
- 200 тис. гривень — при інвалідності III групи;
- 1 млн гривень — у разі смерті (загибелі) постраждалої особи.
Кому ще Рада погодила нові виплати
Під час засідання парламенту 24 лютого нардепи ухвалили закон, який передбачає одноразову грошову допомогу у разі загибелі, полону або зникнення безвісти працівника Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) під час виконання службових обов’язків.
Крім того, Рада дозволила збільшити виплати працівникам закладів дошкільної освіти.
