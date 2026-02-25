Відео
ВР схвалила компенсації для працівників критичної інфраструктури

ВР схвалила компенсації для працівників критичної інфраструктури

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 11:40
Компенсації для постраждалих на об’єктах критичної інфраструктури — що передбачає закон, який ухвалила Рада
Засідання парламенту. Фото: пресслужба Ради

Верховна Рада ухвалила в першому читанні та в цілому законопроєкт № 14303. Він вдосконалює процедуру виплати одноразової грошової допомоги за пошкодження здоров'я або загибель на об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у середу, 25 лютого.

закон
Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Які зміни вносить законопроєкт

Документ вносить зміни до закону про одноразову грошову допомогу цивільним особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України, з акцентом на працівників критичної інфраструктури.

Якщо працівник постраждав або загинув під час виконання службових чи трудових обов’язків через воєнні дії — він або його родина отримують право на фінансову допомогу.

Також уточнюється перелік родичів, які можуть отримати таку виплату. Це:

  • чоловік або дружина;
  • діти (якщо вони навчаються, то до 23 років);
  • батьки;
  • утриманці.

Яку суму можуть отримати

У даному законопроєкті не вказана сума, проте згідно із законом, до якого вносить зміни цей документ, передбачаються такі суми:

  • 800 тис. гривень — при інвалідності I групи;
  • 500 тис. гривень — при інвалідності II групи;
  • 200 тис. гривень — при інвалідності III групи;
  • 1 млн гривень — у разі смерті (загибелі) постраждалої особи.

Кому ще Рада погодила нові виплати

Під час засідання парламенту 24 лютого нардепи ухвалили закон, який передбачає одноразову грошову допомогу у разі загибелі, полону або зникнення безвісти працівника Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) під час виконання службових обов’язків.

Крім того, Рада дозволила збільшити виплати працівникам закладів дошкільної освіти.

Верховна Рада виплати критична інфраструктура війна в Україні загиблі енергетики
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
