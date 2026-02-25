Рада приняла изменения для поддержки работников критической инфраструктуры

Работники критической инфраструктуры получат дополнительную выплату
Парламент поддержал законопроект №14303 в целом. Его цель — оптимизировать порядок выплат единовременной компенсации работникам критической инфраструктуры, которые понесли вред здоровью или погибли.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента в среду, 25 февраля.
Какие изменения вносит законопроект
Документ вносит изменения в закон об одноразовой денежной помощи гражданским лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии России против Украины, с акцентом на работников критической инфраструктуры.
Если работник пострадал или погиб при исполнении служебных или трудовых обязанностей из-за военных действий - он или его семья получают право на финансовую помощь.
Также уточняется перечень родственников, которые могут получить такую выплату. Это:
- муж или жена;
- дети (если они учатся, то до 23 лет);
- родители;
- иждивенцы.
Какую сумму могут получить
В данном законопроекте не указана сумма, однако согласно закону, в который вносит изменения этот документ, предусматриваются такие суммы:
- 800 тыс. гривен — при инвалидности I группы;
- 500 тыс. гривен — при инвалидности II группы;
- 200 тыс. гривен — при инвалидности III группы;
- 1 млн гривен — в случае смерти (гибели) пострадавшего лица.
Кому еще Рада согласовала новые выплаты
Во время заседания парламента 24 февраля нардепы приняли закон, который предусматривает единовременную денежную помощь в случае гибели, плена или пропажи без вести работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) при исполнении служебных обязанностей.
Кроме того, Рада разрешила увеличить выплаты работникам учреждений дошкольного образования.
