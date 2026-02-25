Рада приняла изменения для поддержки работников критической инфраструктуры

Заседание парламента. Фото: пресс-служба Рады

Парламент поддержал законопроект №14303 в целом. Его цель — оптимизировать порядок выплат единовременной компенсации работникам критической инфраструктуры, которые понесли вред здоровью или погибли.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента в среду, 25 февраля.

Реклама

Читайте также:

Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Какие изменения вносит законопроект

Документ вносит изменения в закон об одноразовой денежной помощи гражданским лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии России против Украины, с акцентом на работников критической инфраструктуры.

Если работник пострадал или погиб при исполнении служебных или трудовых обязанностей из-за военных действий - он или его семья получают право на финансовую помощь.

Также уточняется перечень родственников, которые могут получить такую выплату. Это:

муж или жена;

дети (если они учатся, то до 23 лет);

родители;

иждивенцы.

Какую сумму могут получить

В данном законопроекте не указана сумма, однако согласно закону, в который вносит изменения этот документ, предусматриваются такие суммы:

800 тыс. гривен — при инвалидности I группы;

500 тыс. гривен — при инвалидности II группы;

200 тыс. гривен — при инвалидности III группы;

1 млн гривен — в случае смерти (гибели) пострадавшего лица.

Кому еще Рада согласовала новые выплаты

Во время заседания парламента 24 февраля нардепы приняли закон, который предусматривает единовременную денежную помощь в случае гибели, плена или пропажи без вести работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) при исполнении служебных обязанностей.

Кроме того, Рада разрешила увеличить выплаты работникам учреждений дошкольного образования.