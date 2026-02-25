Новые правила безопасности для военных — законопроект №13037 принят

Нардепы в парламенте. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада утвердила законопроект № 13037, который меняет дисциплинарные правила и внутренние уставы ВСУ. Теперь армия получает новые инструменты для борьбы с дискриминацией и сексуальными домогательствами.



Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента в среду, 25 февраля.

Что меняется

Уставы военнослужащих будут дополнены такими нормами:

обращаться с достоинством и честью, уважать честь и достоинство каждого человека;

соблюдать законодательство о равных правах и возможностях женщин и мужчин;

не допускать и сдерживать других от недостойного поведения — как вербального, так и невербального, в частности связанного с дискриминацией по признакам пола, расы, религии, этнического происхождения, социального статуса, места жительства и т.д;

предотвращать сексуальные домогательства, насилие по признаку пола и правонарушения против половой свободы и неприкосновенности.

Военнослужащий, который непосредственно или косвенно узнал о фактах дискриминации, сексуальных домогательств или насилия по признаку пола, обязан сообщить об этом соответствующее подразделение или советника по гендерным вопросам.

Проводить расследование по таким делам могут представители ответственных подразделений по гендерному равенству и советники по вопросам равных прав и противодействия насилию по признаку пола.

Какие еще решения сегодня принял парламент

Во время заседания 25 февраля Рада повысила социальные гарантии для военнослужащих базовой службы и их семей. В частности, речь идет о сохранении рабочих мест и отпуске.

Также нардепы поддержали закон о выплатах для погибших или раненых работников критической инфраструктуры.