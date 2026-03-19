Головна Новини дня Марченко заявив про продовження перемовин з МВФ

Марченко заявив про продовження перемовин з МВФ

Дата публікації: 19 березня 2026 12:48
Марченко заявив про продовження перемовин з МВФ
Міністр фінансів Сергій Марченко. Фото: Facebook/sergey.marchenko

У середу, 18 березня, місія Міжнародного валютного фонду прибула до України. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, це свідчить про продовження перемовин та співпраці.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив на заході "Митна платформа-2026" у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Марченко про місію МВФ

За словами міністра, місія МВФ у Києві — це сигнал того, що робота продовжується. Перемовини тривають. При цьому, як наголосив Марченко, є чимало питань, які потребують обговорення.

"Працюємо. Це досить така технічна робота, яку ми проводимо", — повідомив міністр.

Марченко додав, що ця місія не передбачає якогось результату по завершенню. Вона покликана зібрати необхідну інформацію.

"Місія проведена для того, щоб провести моніторинг, зібрати інформацію і далі робити якісь коригування в процесі першого перегляду. Нагадаю, що перший перегляд буде в червні. Ми налаштовані працювати з МВФ", — зазначив Марченко.

Раніше ми писали про те, що Кабмін готує нові податкові правила, які будуть відповідати вимогам МВФ. Найближчим часом у Верховній Раді зареєструють законопроєкт, який міститиме усі податкові та митні зміни.

Додамо, що ВР до кінця березня має ухвалити законопроєкт про "податок на OLX". Відповідні вимоги прописані в межах нової програми фінансування від Міжнародного валютного фонду.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
