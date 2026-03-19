Марченко заявил о продолжении переговоров с МВФ

Министр финансов Сергей Марченко. Фото: Facebook/sergey.marchenko

В среду, 18 марта, миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину. По словам министра финансов Сергея Марченко, это свидетельствует о продолжении переговоров и сотрудничества.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил на мероприятии "Таможенная платформа-2026" в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

По словам министра, миссия МВФ в Киеве — это сигнал того, что работа продолжается. Переговоры продолжаются. При этом, как отметил Марченко, есть немало вопросов, требующих обсуждения.

"Работаем. Это достаточно такая техническая работа, которую мы проводим", — сообщил министр.

Марченко добавил, что эта миссия не предусматривает какого-то результата по завершению. Она призвана собрать необходимую информацию.

"Миссия проведена для того, чтобы провести мониторинг, собрать информацию и дальше делать какие-то корректировки в процессе первого пересмотра. Напомню, что первый пересмотр будет в июне. Мы настроены работать с МВФ", — отметил Марченко.

Ранее мы писали о том, что Кабмин готовит новые налоговые правила, которые будут соответствовать требованиям МВФ. В ближайшее время в Верховной Раде зарегистрируют законопроект, который будет содержать все налоговые и таможенные изменения.

Добавим, что ВР до конца марта должна принять законопроект о "налоге на OLX". Соответствующие требования прописаны в рамках новой программы финансирования от Международного валютного фонда.