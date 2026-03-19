Гетманцев заявил о политическом кризисе в Украине

Даниил Гетманцев.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине не парламентский, а политический кризис. Он охватывает как власть, так и оппозицию. Такой кризис препятствует принятию законов, которые требует МВФ и ЕС.

Об этом Гетманцев заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время мероприятия "Таможенная платформа — 2026".

"Я не согласен, что он (кризис — ред.) парламентский, он политический. Парламент является одним из измерений политики, и там все видно, потому что это все происходит на глазах у общества. А кризис, он же охватывает полностью и власть, и оппозицию, то есть всю, всю вертикаль", — сказал Гетманцев.

Нардеп отметил, что политический кризис действительно является препятствием для принятия многих актов, касающихся МВФ и евроинтеграции.

"Самые простые законопроекты, ну, смотрите, мой законопроект об отмене актов выполненных работ, то есть дерегуляция для бизнеса, которую просил бизнес, собрал аж двести тридцать голосов. Шестью голосами он прошел. О чем это говорит? Это говорит о том, что, к сожалению, депутаты в Верховной Раде занимаются политикой, а не государственными делами. Это плохо. Но не все", — добавил он.

Раде не хватает голосов на принятие важных законопроектов

Недавно парламент провалил голосование за законопроект о специальном режиме налогообложения для цифровых платформ. Он был одним из требований Международного валютного фонда.

Также нардепам не хватило голосов на закон, который нормирует порядок создания, деятельности и прекращения работы органов самоорганизации населения. Разрешение на создание такого органа должен был бы предоставлять сельский или городской совет.

Гетманцев подытожил, что Верховная Рада исчерпывает свой потенциал. По его словам, каждое заседание парламента завершается провалом очередной законодательной инициативы.