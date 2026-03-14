Гетманцев різко розкритикував роботу Верховної Ради

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розкритикував ефективність роботи парламенту. За його словами, результативність стрімко наближається до нуля.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю Новини.LIVE.

Читайте також:

Ефективність роботи Верховної Ради

"Хлопці, дівчата забули, чому вони прийшли в Верховну Раду. Деякі з них забули. Забули про те, що ми прийшли приймати рішення, які потрібні. Рішення, які на користь країни. Можливо, вони непопулярні. Можливо, вони комусь не подобаються. Можливо, вони і точно мінісують рейтинг. Я займаюся такими рішеннями з 2019 року. Я приймаю, і наш комітет приймає, і в Верховній Раді я голосую за те, що є потрібним, навіть якщо воно є непопулярним", — зазначив Гетманцев.

За його словами, у Верховній Раді провалюються важливі голосування, а частина депутатів більше зосереджена на власному рейтингу. Він наголосив, що ефективність роботи парламенту наближається до нуля. Гетманцев заявив, що наразі Україна не може втратити Раду.

"Багато ж хто взагалі фоткається, стріми веде, лайки збирає. Це вони займаються собою, але зараз не час для цього", — каже він.

Він звернувся до колег із закликом зосередитися на роботі та ухваленні рішень.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець заявив, що наразі нардепами керує страх після підозр НАБУ та САП пʼятьом посадовцям у справі про голосування за хабар.

А народний депутат Олександр Юрченко повідомив, що десятки депутатів готові скласти мандат. Зокрема, серед причин такого рішення — "низька заробітна плата у розмірі 50 тисяч гривень".