Гетманцев резко раскритиковал работу Верховной Рады

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев раскритиковал эффективность работы парламента. По его словам, результативность стремительно приближается к нулю.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Эффективность работы Верховной Рады

"Ребята, девушки забыли, почему они пришли в Верховную Раду. Некоторые из них забыли. Забыли о том, что мы пришли принимать решения, которые нужны. Решения, которые в пользу страны. Возможно, они непопулярны. Возможно, они кому-то не нравятся. Возможно, они и точно минимизируют рейтинг. Я занимаюсь такими решениями с 2019 года. Я принимаю, и наш комитет принимает, и в Верховной Раде я голосую за то, что является нужным, даже если оно является непопулярным", — отметил Гетманцев.

По его словам, в Верховной Раде проваливаются важные голосования, а часть депутатов больше сосредоточена на собственном рейтинге. Он отметил, что эффективность работы парламента приближается к нулю. Гетманцев заявил, что сейчас Украина не может потерять Раду.

"Многие вообще фоткаются, стримы ведут, лайки собирают. Это они занимаются собой, но сейчас не время для этого", — говорит он.

Он обратился к коллегам с призывом сосредоточиться на работе и принятии решений.

Напомним, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец заявил, что сейчас нардепами руководит страх после подозрений НАБУ и САП пятерым чиновникам по делу о голосовании за взятку.

А народный депутат Александр Юрченко сообщил, что десятки депутатов готовы сложить мандат. В частности, среди причин такого решения — "низкая заработная плата в размере 50 тысяч гривен".