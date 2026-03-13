Юрченко заявил, что десятки нардепов хотят уйти в отставку
Несколько десятков украинских парламентариев намерены покинуть свои посты. Ряд народных депутатов подали заявления о сложении мандатов.
Об этом заявил народный депутат Александр Юрченко в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 13 марта.
Почему депутаты хотят сложить мандаты
"Насколько я знаю, несколько десятков депутатов уже написали заявления и хотят сложить мандат. Ну там 50-60", — отметил Юрченко.
Он отметил, что речь идет именно о представителях правящей партии "Слуга народа". Причины, по словам народепа, могут быть разными.
"Длинная каденция, что-то там не устраивает, низкая заработная плата, 50 тысяч гривен", — сообщил нардеп.
Последние решения Верховной Рады
В среду, 11 марта, на заседании парламента рассмотрели законопроект № 6319. Он имел целью усовершенствовать деятельность органов самоорганизации населения, однако нардепы его не поддержали.
Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о мерах, касающихся стабилизации цен на топливо. В частности, предлагают снизить НДС на нефтепродукты.
Также в ВР зарегистрировали законопроект №15050. Он предусматривает усиление социальной защиты военнослужащих и членов их семей по выполнению кредитных обязательств.
