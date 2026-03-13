Десятки депутатів у Верховній Раді хочуть скласти мандати — заява Юрченка

Народний депутат Олександр Юрченко. Фото: кадр з відео

Низка народних депутатів хочуть скласти мандати. Кілька десятків парламентарів вже написали відповідні заяви.

Про це заявив народний депутат Олександр Юрченко в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 13 березня.

Читайте також:

Чому депутати хочуть скласти мандати

"Наскільки я знаю, декілька десятків депутатів вже написали заяви та хочуть скласти мандат. Ну там 50-60", — зазначив Юрченко.

Він зауважив, що йдеться саме про представників правлячої партії "Слуга Народу". Причини, за словами народепа, можуть бути різними.

"Довга каденція, щось там не влаштовує, низька заробітна плата, 50 тисяч гривень", — повідомив нардеп.

Останні рішення Верховної Ради

У середу, 11 березня, на засіданні парламенту розглянули законопроєкт № 6319. Він мав на меті удосконалити діяльність органів самоорганізації населення, однак нардепи його не підтримали.

Крім того, у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про заходи, які стосуються стабілізації цін на пальне. Зокрема, пропонують знизити ПДВ на нафтопродукти.

Також у ВР зареєстрували законопроєкт №15050. Він передбачає посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей щодо виконання кредитних зобов'язань.