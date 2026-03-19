Главная Новости дня Гетманцев заявил, что повышение налогов в Украине не планируется

Дата публикации 19 марта 2026 18:52
Даниил Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Вопрос повышения налогов в Украине пока не стоит на повестке дня, зато власти рассматривают пересмотр налоговых льгот. В то же время ключевой преградой для принятия решений остается политическая ситуация в стране.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Гетманцев высказался о повышении налогов

По его словам, речь идет не о повышении налоговой нагрузки, а об отмене необоснованных льгот. В то же время он подчеркнул, что главной проблемой является политический кризис, который влияет и на сотрудничество с международными партнерами.

"Истоки этой проблемы не в позиции Международного валютного фонда. Они в политическом кризисе, который сейчас продолжается в стране. Поэтому и лечить надо не Международный валютный фонд, лечить надо политический кризис в стране", — заявил глава комитета.

Гетманцев подчеркнул, что для принятия важных решений необходимо налаживать диалог в парламенте и искать компромиссы. Без этого Верховная Рада не сможет обеспечить поддержку необходимых инициатив.

Ранее Гетманцев заявил, что в Украине сейчас наблюдается не парламентский, а политический кризис, который охватывает как власть, так и оппозицию. По его словам, это затрудняет принятие законов, необходимых для сотрудничества с МВФ и ЕС.

Крым того, глава финансового комитета раскритиковал работу парламента, отметив, что его эффективность стремительно снижается.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

