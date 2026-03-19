Гетманцев заявив, що підвищення податків в Україні не планується

Данило Гетманцев.

Питання підвищення податків в Україні наразі не стоїть на порядку денному, натомість влада розглядає перегляд податкових пільг. Водночас ключовою перепоною для ухвалення рішень залишається політична ситуація в країні.

Про це заявив голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Гетманцев висловився про підвищення податків

За його словами, мова йде не про підвищення податкового навантаження, а про скасування необґрунтованих пільг. Водночас він наголосив, що головною проблемою є політична криза, яка впливає і на співпрацю з міжнародними партнерами.

"Витоки цієї проблеми не в позиції Міжнародного валютного фонду. Вони в політичній кризі, яка зараз триває в країні. Тому і лікувати треба не Міжнародний валютний фонд, лікувати треба політичну кризу в країні", — заявив голова комітету.

Гетманцев підкреслив, що для ухвалення важливих рішень необхідно налагоджувати діалог у парламенті та шукати компроміси. Без цього Верховна Рада не зможе забезпечити підтримку необхідних ініціатив.

Раніше Гетманцев заявив, що в Україні наразі спостерігається не парламентська, а політична криза, яка охоплює як владу, так і опозицію. За його словами, це ускладнює ухвалення законів, необхідних для співпраці з МВФ та ЄС.

Крым того, голова фінансового комітету розкритикував роботу парламенту, зазначивши, що його ефективність стрімко знижується.