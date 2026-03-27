Уряд готує оподаткування малих посилок та цифрових платформ

Кабінет міністрів готує пакет законів, які передбачають внесення змін до Податкового кодексу. Зокрема, йдеться про оподаткування малих посилок та цифрових платформ. Документ вже незабаром передадуть до Верховної Ради.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ міністра фінансів України Сергія Марченка під час години запитань до уряду у п’ятницю, 27 березня.

Мінфін хоче створити рівні правила для великого та малого бізнесу

"У першу чергу це стосується оподаткування цифрових плаформ, продовження дії військового збору, а також це стосується питання щодо оподаткування малих посилок і вирішення питання з суб’єктами малого підприємництва", — заявив Марченко.

Міністр наголосив, що головним завданням є не підвищення податків, а вирівнювання поля їхньої дії та створення справедливості.

"Тому не йде мова про фіскалізацію, йде мова про те, щоб бізнес і великий, і середній, і малий мали рівні правила гри в частині оподаткування", — додав урядовець.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада провалила ухвалення законопроєкту, який передбачав спеціальний режим оподаткування для цифрових платформ. Згідно з документом, користувачі цифрових платформ мали сплачуватимуть 5% ПДФО та 5% військовий збір до кінця воєнного стану. Це було однією із вимог МВФ.

Нещодавно голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев повідомив, що Україна на межі фінансової кризи. Крім того, під загрозою перебуває меморандум із МВФ та кредит від ЄС. Через таку ситуацію Україна вже недоотримала 3,3 млрд доларів від Світового банку.