Мерц припустив втрату територій України в обмін на вступ до ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Україні може знадобитися визнання втрати частини територій для вступу до Європейського Союзу. Таку думку висловив канцлер Німеччини. Водночас він наголосив, що швидке членство України в Євросоюзі наразі нереалістичне.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що майбутня мирна угода між Україною та Росією може передбачати територіальні поступки з боку Києва. За його словами, це може бути пов’язано з подальшими перспективами європейської інтеграції України.

Він зазначив, що війна зрештою завершиться домовленостями:

"Рано чи пізно Україна підпише угоду про припинення вогню. Сподіваємося, що згодом — і мирний договір з Росією. Тоді, можливо, частина території України перестане належати Україні".

Мерц також припустив, що українській владі доведеться пояснювати такі рішення суспільству, зокрема через референдум, водночас пов’язуючи це з європейською перспективою:

"Якщо президент Володимир Зеленський хоче донести це до свого народу і заручитися його підтримкою, і для цього йому потрібно провести референдум, то він повинен одночасно сказати людям: "Я відкрив для вас шлях до Європи".

Водночас канцлер застеріг від очікувань швидкого вступу України до ЄС. Він наголосив, що країна не може приєднатися до Союзу під час війни та має виконати всі необхідні критерії, включно з реформами у сфері верховенства права.

За словами Мерца, навіть найближчі роки не є реалістичними для членства:

"Зеленський висунув ідею вступу до ЄС 1 січня 2027 року. Це не спрацює. Навіть 1 січня 2028 року це нереалістично".

Як компромісний варіант він запропонував поступове зближення з ЄС, зокрема через участь України в інституціях Євросоюзу у статусі спостерігача, що, за його словами, вже має підтримку серед частини європейських лідерів.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Фрідріх Мерц заявив, що швидкий вступ України до ЄС наразі неможливий через чинні правила. Водночас у Євросоюзі шукають способи пришвидшити інтеграцію України без їх порушення. Серед варіантів — участь України в самітах ЄС без права голосу як проміжний крок.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна прагне лише повноправного членства в ЄС. Він наголосив, що жодні проміжні чи символічні формати інтеграції не відповідають інтересам України. За його словами, держава заслуговує на повну участь у Євросоюзі через свій внесок у безпеку Європи.