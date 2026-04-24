Мерц зробив прогноз щодо вступу України до ЄС

Фрідріх Мерц.

Європейські лідери вважають, що негайний вступ України до Європейського Союзу наразі не є реалістичним. Водночас у Брюсселі шукають шляхи, як пришвидшити інтеграцію Києва без порушення встановлених процедур.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у п'ятницю, 24 квітня, після саміту глав держав та урядів ЄС у Нікосії, передає Новини.LIVE з посиланням на DW.

Мерц висловився про вступ України до ЄС

Канцлер відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо прискореного вступу, наголосивши, що це наразі неможливо через існуючі правила ЄС.

Водночас він запропонував компромісний варіант — дозволити Україні брати участь у самітах Євросоюзу, але без права голосу, як один із кроків до глибшої інтеграції.

"Усім очевидно, що негайний вступ України до ЄС неможливий. Але я запропонував зараз розпочати процес у ЄС зі стратегією до вступу України", — заявив Мерц.

Читайте також:

Подібну позицію висловили й інші європейські посадовці. Президентка Урсула фон дер Ляєн наголосила, що процес вступу базується на заслугах і виконанні критеріїв.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта, зі свого боку, підкреслив, що приєднання до ЄС є тривалим і складним процесом, який вимагає часу та системних реформ.

У Євросоюзі запевняють, що підтримка України зберігається, однак інтеграція відбуватиметься відповідно до чинних процедур і стандартів.

Як писали Новини.LIVE, видання Bloomberg повідомило, що лідери ЄС заявили про готовність до першого етапу переговорів щодо вступу України до союзу. Вже окреслили попередні умови для цього процесу.

А також Зеленський провів зустріч з Коштою та фон дер Ляєн щодо розблокування кредиту на 90 млрд євро для України та нового пакету санкцій проти РФ.