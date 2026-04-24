Мерц сделал прогноз относительно вступления Украины в ЕС

Мерц сделал прогноз относительно вступления Украины в ЕС

Дата публикации 24 апреля 2026 22:10
Мерц сделал прогноз относительно вступления Украины в ЕС
Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Европейские лидеры считают, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз пока не является реалистичным. В то же время в Брюсселе ищут пути, как ускорить интеграцию Киева без нарушения установленных процедур.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу, 24 апреля, после саммита глав государств и правительств ЕС в Никосии, передает Новини.LIVE со ссылкой DW.

Мерц высказался о вступлении Украины в ЕС

Канцлер отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно ускоренного вступления, отметив, что это пока невозможно из-за существующих правил ЕС.

В то же время он предложил компромиссный вариант - позволить Украине участвовать в саммитах Евросоюза, но без права голоса, как один из шагов к более глубокой интеграции.

"Всем очевидно, что немедленное вступление Украины в ЕС невозможно. Но я предложил сейчас начать процесс в ЕС со стратегией к вступлению Украины", — заявил Мерц.

Подобную позицию высказали и другие европейские чиновники. Президент Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления базируется на заслугах и выполнении критериев.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта, со своей стороны, подчеркнул, что присоединение к ЕС является длительным и сложным процессом, который требует времени и системных реформ.

В Евросоюзе уверяют, что поддержка Украины сохраняется, однако интеграция будет происходить в соответствии с действующими процедурами и стандартами.

Как писали Новини.LIVE, издание Bloomberg сообщило, что лидеры ЕС заявили о готовности к первому этапу переговоров по вступлению Украины в союз. Уже очертили предварительные условия для этого процесса.

А также Зеленский провел встречу с Коштой и фон дер Ляйен по разблокированию кредита на 90 млрд евро для Украины и нового пакета санкций против РФ.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
