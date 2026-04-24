ЕС готов к началу переговоров о вступлении Украины: Bloomberg

Дата публикации 24 апреля 2026 14:55
Лидеры Евросоюза заявили о предварительной готовности к началу первого этапа переговоров о членстве Украины в ЕС. Сейчас сформированы предварительные условия. Переговоры могут начаться в ближайшие недели.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Bloomberg.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

На саммите, который состоялся в Кипре, лидеры ЕС договорились о том, чтобы дать старт началу переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Один из чиновников сообщил, что они могут начаться в ближайшие недели или месяцы. В то же время дата вступления Украины до сих пор остается неопределенной. Как отмечают в Bloomberg, процесс присоединения Хорватии, которая последней присоединилась к ЕС, длился около 10 лет.

Новая дискуссия о вступлении Украины в Европейский Союз разгорелась после того, как Венгрия сняла свое вето с заблокированного кредита в размере 90 миллиардов евро. Ранее этот процесс остановился из-за позиции Виктора Орбана. Сейчас же после его поражения на выборах, вето сняли.

Некоторые чиновники в Киеве и Брюсселе выразили надежду на то, что уход Орбана от власти позволит активизировать процесс присоединения Украины к ЕС. Речь идет, в частности, об официальном начале оценки того, соответствует ли Украина необходимым критериям для вступления. Орбан также блокировал этот процесс.

В то же время, несмотря на согласие о начале переговоров, многие государства-члены ЕС "не имеют большого желания" ускорять рассмотрение заявки Украины. В Bloomberg объясняют, что эта тема является "деликатной" и вызывает опасения из-за возможного влияния на бюджет блока, а также на сельскохозяйственный и транспортный секторы.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Президент Владимир Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС. По его словам, украинцы согласятся только на полноправное членство. Глава государства добавил, что евроинтеграцию поддерживают более 80% граждан.

Также мы писали о том, что посол Европейского Союза Катарина Матернова сделала заявление об открытии новых кластеров для Украины. По словам чиновницы, это может произойти в ближайшее время. Подготовительная работа уже продолжается.

Ольга Антоновская
