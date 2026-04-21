Главная Новости дня ЕС готовится открыть новые кластеры для Украины в ближайшее время

Дата публикации 21 апреля 2026 16:24
Катарина Матернова. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Посол Европейского Союза Катарина Матернова заявила, что открытие новых кластеров для Украины может произойти в ближайшее время. По ее словам, подготовительная работа уже продолжается. Украина совместно с партнерами проходит проверку законодательства.

Об этом Катарина Матернова сказала в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец во вторник, 21 апреля.

Открытие новых кластеров

"Думаю, это также упоминал новый премьер-министр Венгрии, что будет движение. Я не могу точно сказать, когда. Это, вероятно, займет больше времени, чем сам кредит, но надеюсь, это произойдет в ближайшее время, чтобы мы официально начали переговоры", — отметила Матернова.

По ее словам, происходили проверка законодательства и обсуждение различных кластеров. Когда их официально откроют, то можно будет двигаться быстрее в этом процессе.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на DW, ЕС приблизился к завершению решения о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро. Известно, что 22 апреля послы Евросоюза должны одобрить финальное техническое изменение в бюджет, что позволит окончательно разблокировать помощь.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что ЕС должен расширяться, чтобы эффективнее противодействовать российской агрессии. По его словам, вступление Украины и Турции, а также более тесное привлечение Великобритании и Норвегии существенно укрепит позиции Европы.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
