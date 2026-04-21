Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
ЄС готується відкрити нові кластери для України найближчим часом

Ua ru
Дата публікації: 21 квітня 2026 16:24
Катаріна Матернова. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Посолка Європейського Союзу Катаріна Матернова заявила, що відкриття нових кластерів для України може відбутися найближчим часом. За її словами, підготовча робота вже триває. Україна спільно із партнерами проходить перевірку законодавства. 

Про це Катаріна Матернова сказала у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у вівторок, 21 квітня.

Відкриття нових кластерів

"Думаю, це також згадував новий премʼєр-міністр Угорщини, що буде рух. Я не можу точно сказати, коли. Це, ймовірно, займе більше часу, ніж сам кредит, але сподіваюся, це станеться найближчим часом, щоб ми офіційно розпочали переговори", — зазначила Матернова.

За її словами, відбувалися перевірка законодавства та обговорення різних кластерів. Коли їх офіційно відкриють, то можна буде рухатися швидше в цьому процесі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на DW, ЄС наблизився до завершення рішення щодо виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро. Відомо, що 22 квітня посли Євросоюзу мають схвалити фінальну технічну зміну до бюджету, що дозволить остаточно розблокувати допомогу.

Читайте також:

Раніше український лідер Володимир Зеленський зазначив, що ЄС має розширюватися, щоб ефективніше протидіяти російській агресії. За його словами, вступ України й Туреччини, а також тісніше залучення Великої Британії та Норвегії суттєво зміцнить позиції Європи.

Європейський союз Україна Європа
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації