ЄС готується відкрити нові кластери для України найближчим часом

Катаріна Матернова. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Посолка Європейського Союзу Катаріна Матернова заявила, що відкриття нових кластерів для України може відбутися найближчим часом. За її словами, підготовча робота вже триває. Україна спільно із партнерами проходить перевірку законодавства.

Про це Катаріна Матернова сказала у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у вівторок, 21 квітня.

Відкриття нових кластерів

"Думаю, це також згадував новий премʼєр-міністр Угорщини, що буде рух. Я не можу точно сказати, коли. Це, ймовірно, займе більше часу, ніж сам кредит, але сподіваюся, це станеться найближчим часом, щоб ми офіційно розпочали переговори", — зазначила Матернова.

За її словами, відбувалися перевірка законодавства та обговорення різних кластерів. Коли їх офіційно відкриють, то можна буде рухатися швидше в цьому процесі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на DW, ЄС наблизився до завершення рішення щодо виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро. Відомо, що 22 квітня посли Євросоюзу мають схвалити фінальну технічну зміну до бюджету, що дозволить остаточно розблокувати допомогу.

