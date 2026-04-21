Кредит на 90 мільярдів: Кіпр анонсував фінальне голосування 22 квітня

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Mick Tsikas/AAP/via REUTERS

Європейський Союз вийшов на фінішну пряму у питанні надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро. Вже 22 квітня посли ЄС планують затвердити останню технічну поправку до багаторічного бюджету, остаточно розблокувавши допомогу після тривалого вето попереднього уряду Угорщини.

Про це повідомляє DW, передає Новини.LIVE.

В ЄС 22 квітня проголосують за передачу Україні кредиту на 90 млрд євро

Європейський Союз зробив вирішальний юридичний крок, необхідний для фактичної передачі Україні макрофінансової допомоги обсягом 90 мільярдів євро. У понеділок, 20 квітня, представник Кіпру, який наразі головує за ротацією в Раді ЄС, повідомив, що фінальне питання внесено до порядку денного засідання комітету постійних представників країн Євросоюзу (COREPER). Зустріч дипломатів запланована на 22 квітня.

Головним завданням послів стане затвердження поправки до багаторічного бюджету ЄС. Це останній технічний елемент, який потрібен для безпосереднього запуску кредитної лінії для Києва.

Показово, що цей пункт включено до порядку денного без попереднього обговорення. За європейськими дипломатичними правилами, це свідчить про наявність твердої попередньої згоди між усіма державами-членами Євросоюзу. Після офіційного схвалення послами, документ буде остаточно затверджено за допомогою письмової процедури.

Як повідомляли Новини.LIVE, передача кредиту у розмірі 90 мільярдів євро для України, яка вже п'ятий рік протистоїть повномасштабній військовій агресії РФ, тривалий час гальмувалося. Головною перепоною залишалася позиція уряду Угорщини.

Водночас, раніше економіст Олег Пендзин повідомляв, що дані кошти не використовуватимуть на соціальні виплати, тощо. Понад половина буде спрямована на військово-технічні потреби та оборону, а соціальні виплати охоплять лише 30% від суми.