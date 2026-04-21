Главная Новости дня Кредит на 90 миллиардов: Кипр анонсировал финальное голосование 22 апреля

Кредит на 90 миллиардов: Кипр анонсировал финальное голосование 22 апреля

Дата публикации 21 апреля 2026 09:15
Кредит на 90 миллиардов: Кипр анонсировал финальное голосование 22 апреля
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Mick Tsikas/AAP/via REUTERS

Европейский Союз вышел на финишную прямую в вопросе предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро. Уже 22 апреля послы ЕС планируют утвердить последнюю техническую поправку к многолетнему бюджету, окончательно разблокировав помощь после длительного вето предыдущего правительства Венгрии.

Об этом сообщает DW, передает Новини.LIVE.

В ЕС 22 апреля проголосуют за передачу Украине кредита на 90 млрд евро

Европейский Союз сделал решающий юридический шаг, необходимый для фактической передачи Украине макрофинансовой помощи объемом 90 миллиардов евро. В понедельник, 20 апреля, представитель Кипра, который сейчас председательствует по ротации в Совете ЕС, сообщил, что финальный вопрос внесен в повестку дня заседания комитета постоянных представителей стран Евросоюза (COREPER). Встреча дипломатов запланирована на 22 апреля.

Главной задачей послов станет утверждение поправки к многолетнему бюджету ЕС. Это последний технический элемент, который нужен для непосредственного запуска кредитной линии для Киева.

Показательно, что этот пункт включен в повестку дня без предварительного обсуждения. По европейским дипломатическим правилам, это свидетельствует о наличии твердого предварительного согласия между всеми государствами-членами Евросоюза. После официального одобрения послами, документ будет окончательно утвержден с помощью письменной процедуры.

Как сообщали Новини.LIVE, передача кредита в размере 90 миллиардов евро для Украины, которая уже пятый год противостоит полномасштабной военной агрессии РФ, длительное время тормозилось. Главной преградой оставалась позиция правительства Венгрии.

В то же время, ранее экономист Олег Пендзин сообщал, что данные средства не будут использовать на социальные выплаты и тому подобное. Более половины будет направлена на военно-технические нужды и оборону, а социальные выплаты охватят лишь 30% от суммы.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
