Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЄС готовий до початку перемовин про вступ України: Bloomberg

ЄС готовий до початку перемовин про вступ України: Bloomberg

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 14:55
Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Лідери Євросоюзу заявили про попередню готовність до початку першого етапу переговорів про членство України в ЄС. Наразі сформовано попередні умови. Переговори можуть розпочатися найближчими тижнями.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Bloomberg.

Переговори про вступ України в ЄС

На саміті, який відбувся у Кіпрі, лідери ЄС домовилися про те, щоб дати старт початку переговорів щодо вступу України у Євросоюз. Один із чиновників повідомив, що вони можуть розпочатися найближчими тижнями або місяцями. Водночас дата вступу України досі залишається невизначеною. Як зауважують у Bloomberg, процес приєднання Хорватії, яка останньою долучилася до ЄС, тривав близько 10 років.

Нова дискусія щодо вступу України в Європейський Союз розгорілася після того, як Угорщина зняла своє вето із заблокованого кредиту в розмірі 90 мільярдів євро. Раніше цей процес зупинився через позицію Віктора Орбана. Зараз же після його поразки на виборах, вето зняли.

Деякі посадовці у Києві та Брюсселі висловили сподівання щодо того, що відхід Орбана від влади дасть змогу активізувати процес приєднання України до ЄС. Йдеться, зокрема, про офіційний початок оцінки того, чи відповідає Україна необхідним критеріям для вступу. Орбан також блокував цей процес.

Читайте також:

Водночас попри згоду про початок переговорів, багато держав-членів ЄС "не мають великого бажання" пришвидшувати розгляд заявки України. У Bloomberg пояснюють, що ця тема є "делікатною" та викликає побоювання через можливий вплив на бюджет блоку, а також на сільськогосподарський та транспортний сектори.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Президент Володимир Зеленський зробив заяву про вступ до ЄС. За його словами, українці погодяться лише на повноправне членство. Глава держави додав, що євроінтеграцію підтримують понад 80% громадян.

Також ми писали про те, що посол Європейського Союзу Катаріна Матернова зробила заяву про відкриття нових кластерів для України. За словами посадовиці, це може відбутися найближчим часом. Підготовча робота вже триває.

Володимир Зеленський Європейський союз умови вступу до ЄС
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації