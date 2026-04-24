ЄС готовий до початку перемовин про вступ України: Bloomberg

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Лідери Євросоюзу заявили про попередню готовність до початку першого етапу переговорів про членство України в ЄС. Наразі сформовано попередні умови. Переговори можуть розпочатися найближчими тижнями.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Bloomberg.

Переговори про вступ України в ЄС

На саміті, який відбувся у Кіпрі, лідери ЄС домовилися про те, щоб дати старт початку переговорів щодо вступу України у Євросоюз. Один із чиновників повідомив, що вони можуть розпочатися найближчими тижнями або місяцями. Водночас дата вступу України досі залишається невизначеною. Як зауважують у Bloomberg, процес приєднання Хорватії, яка останньою долучилася до ЄС, тривав близько 10 років.

Нова дискусія щодо вступу України в Європейський Союз розгорілася після того, як Угорщина зняла своє вето із заблокованого кредиту в розмірі 90 мільярдів євро. Раніше цей процес зупинився через позицію Віктора Орбана. Зараз же після його поразки на виборах, вето зняли.

Деякі посадовці у Києві та Брюсселі висловили сподівання щодо того, що відхід Орбана від влади дасть змогу активізувати процес приєднання України до ЄС. Йдеться, зокрема, про офіційний початок оцінки того, чи відповідає Україна необхідним критеріям для вступу. Орбан також блокував цей процес.

Водночас попри згоду про початок переговорів, багато держав-членів ЄС "не мають великого бажання" пришвидшувати розгляд заявки України. У Bloomberg пояснюють, що ця тема є "делікатною" та викликає побоювання через можливий вплив на бюджет блоку, а також на сільськогосподарський та транспортний сектори.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Президент Володимир Зеленський зробив заяву про вступ до ЄС. За його словами, українці погодяться лише на повноправне членство. Глава держави додав, що євроінтеграцію підтримують понад 80% громадян.

Також ми писали про те, що посол Європейського Союзу Катаріна Матернова зробила заяву про відкриття нових кластерів для України. За словами посадовиці, це може відбутися найближчим часом. Підготовча робота вже триває.