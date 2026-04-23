ЄС розблокував 90 мільярдів євро допомоги для України

Україна отримала підтвердження про розблокування масштабного пакета фінансової допомоги від Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро. Президент Володимир Зеленський анонсував надходження першого траншу багатомільярдної підтримки від ЄС уже наприкінці весни, зазначивши, що кошти підуть на озброєння, енергетичну безпеку та запуск нового формату співпраці Drone Deals.

