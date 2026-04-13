Мадяр: В інтересах Угорщини налагодити стосунки з Україною

Петер Мадяр. Фото: Reuters

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прагне налагодити стосунки з сусідніми країнами, зокрема, Україною. Він пообіцяв зустрітися з главою держави Володимиром Зеленським.

Про це Мадяр сказав під час пресконференції у понеділок, 13 квітня, передає Новини.LIVE.

Мадяр анонсував зустріч із Зеленським та покращення стосунків з Україною

Як зазначив майбутній прем'єр-міністр Угорщини, він прагне підтримувати добрі стосунки із сусідніми країнами, зокрема, Словаччиною, Сербією, Австрією та Україною. Він зауважив, що в Україні проживають багато угорців. Водночас політик додав, що йдеться про значно меншу кількість, ніж кілька років тому.

"На Закарпатті є історичні міста, і приблизно 100 тисяч угорців досі живуть в Україні. Тому в наших інтересах підтримувати добрі відносини з сусідами та вирішувати будь-які суперечки. Це стосується України, Словаччини, Сербії, а також Австрії", — зауважив Мадяр.

Крім того, майбутній прем'єр-міністр Угорщини зауважив, що після того, як країною керувала партія Орбана, залишилося чимало проблем, які потребують вирішення.

"Є багато нерозв'язаних питань, які ми успадкуємо від уряду Орбана, оскільки вони використовували ці суперечки у партійно-політичних цілях", — заявив майбутній прем'єр-міністр Угорщини.

Мадяр додав, що він планує зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським. Можливо, це станеться в Раді ЄС. Водночас він зауважив, що для врегулювання українсько-угорських відносин потрібно буде врегулювати права угорської меншини.

Як повідомляли Новини.LIVE, Петер Мадяр заявив про готовність розблокувати кредит від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро для України. Водночас він висловився проти прискореного вступу країни до ЄС.

Також ми писали про те, що майбутній прем'єр-міністр Угорщини висловився щодо стосунків з РФ. Мадяр зауважив, що Угорщина готова співпрацювати з Росією.