Мадьяр: В интересах Венгрии наладить отношения с Украиной

Петер Мадяр. Фото: Reuters

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр стремится наладить отношения с соседними странами, в частности, Украиной. Он пообещал встретиться с главой государства Владимиром Зеленским.

Об этом Мадьяр сказал во время пресс-конференции в понедельник, 13 апреля, передает Новини.LIVE.

Как отметил будущий премьер-министр Венгрии, он стремится поддерживать хорошие отношения с соседними странами, в частности, Словакией, Сербией, Австрией и Украиной. Он отметил, что в Украине проживают много венгров. В то же время политик добавил, что речь идет о значительно меньшем количестве, чем несколько лет назад.

"На Закарпатье есть исторические города, и примерно 100 тысяч венгров до сих пор живут в Украине. Поэтому в наших интересах поддерживать хорошие отношения с соседями и решать любые споры. Это касается Украины, Словакии, Сербии, а также Австрии", — отметил Мадьяр.

Кроме того, будущий премьер-министр Венгрии отметил, что после того, как страной руководила партия Орбана, осталось немало проблем, требующих решения.

"Есть много нерешенных вопросов, которые мы унаследуем от правительства Орбана, поскольку они использовали эти споры в партийно-политических целях", — заявил будущий премьер-министр Венгрии.

Мадьяр добавил, что он планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Возможно, это произойдет в Совете ЕС. В то же время он отметил, что для урегулирования украинско-венгерских отношений нужно будет урегулировать права венгерского меньшинства.

Как сообщали Новини.LIVE, Петер Мадьяр заявил о готовности разблокировать кредит от ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины. В то же время он высказался против ускоренного вступления страны в ЕС.

Также мы писали о том, что будущий премьер-министр Венгрии высказался об отношениях с РФ. Мадьяр отметил, что Венгрия готова сотрудничать с Россией.