Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Венгрия готова сотрудничать с Россией: заявление Мадьяра

Венгрия готова сотрудничать с Россией: заявление Мадьяра

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 18:03
Петер Мадьяр. Фото: REUTERS/Бернадетт Сабо

Лидер партии "Тиса" и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна готова к прагматичному сотрудничеству с Россией. В то же время в Москве отметили, что не будут поздравлять его с победой на выборах, поскольку Венгрия является "недружественной страной".

Об этом Петер Мадьяр заявил после своей победы на парламентских выборах в Венгрии, передает Новини.LIVE.

Венгрия готова к сотрудничеству с Россией

Мадьяр подчеркнул, что Россия и Китай с уважением приняли решение венгерского народа.

"Они открыты к прагматическому сотрудничеству, как и Венгрия, потому что география есть география, и, например, Венгрия и Россия изменятся в правильном направлении, надеюсь, в ближайшее время", — говорит он.

Угроза для Европы

Мадьяр считает очевидным, что РФ — это угроза для Европы. По его словам, контакты, которые были между венгерским и российским МИД, недопустимы.

Читайте также:

Он подчеркнул, что речь идет только о российском руководстве, а не РФ как общества.

"И я здесь говорю не о русских людях и не о российской культуре", — сказал он.

Кроме того, лидер партии "Тиса" отметил, что за последние столетия Венгрия многократно сталкивалась с российской угрозой.

"Мы почувствовали это в 1920-х, и в 1956-м, мы знаем, как это", — заявил он.

Реакция России на победу Мадьяра

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.

"Мы недружественным странам поздравления не посылаем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", — сказал он.

В то же время в 2022 году российский диктатор Владимир Путин приветствовал коалицию Виктора Орбана с победой в Национальную ассамблею.

В Кремле также заявили, что не связывают победу оппозиции в Венгрии с дальнейшим развитием войны в Украине.

"Я не думаю, что это имеет отношение к перспективам развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы, поэтому я здесь какой-то связи не вижу", — добавил Песков.

Как писали Новини.LIVE, Мадьяр поддерживает разблокирование кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро. В то же время он высказался против ускоренного вступления в Союз.

Тем временем венгры празднуют победу Мадьяра на выборах. Они скандируют: "Русские, домой!", а также срывают агитационные плакаты с антиукраинским содержанием.

В МИД Украины отметили, что страна планирует разговор с новым венгерским правительством, чтобы обсудить евроинтеграцию, вопросы меньшинств, кредит ЕС и другие темы.

Венгрия Россия Петер Мадяр
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации