Венгрия готова сотрудничать с Россией: заявление Мадьяра

Петер Мадьяр. Фото: REUTERS/Бернадетт Сабо

Лидер партии "Тиса" и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна готова к прагматичному сотрудничеству с Россией. В то же время в Москве отметили, что не будут поздравлять его с победой на выборах, поскольку Венгрия является "недружественной страной".

Об этом Петер Мадьяр заявил после своей победы на парламентских выборах в Венгрии, передает Новини.LIVE.

Венгрия готова к сотрудничеству с Россией

Мадьяр подчеркнул, что Россия и Китай с уважением приняли решение венгерского народа.

"Они открыты к прагматическому сотрудничеству, как и Венгрия, потому что география есть география, и, например, Венгрия и Россия изменятся в правильном направлении, надеюсь, в ближайшее время", — говорит он.

Угроза для Европы

Мадьяр считает очевидным, что РФ — это угроза для Европы. По его словам, контакты, которые были между венгерским и российским МИД, недопустимы.

Он подчеркнул, что речь идет только о российском руководстве, а не РФ как общества.

"И я здесь говорю не о русских людях и не о российской культуре", — сказал он.

Кроме того, лидер партии "Тиса" отметил, что за последние столетия Венгрия многократно сталкивалась с российской угрозой.

"Мы почувствовали это в 1920-х, и в 1956-м, мы знаем, как это", — заявил он.

Реакция России на победу Мадьяра

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.

"Мы недружественным странам поздравления не посылаем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", — сказал он.

В то же время в 2022 году российский диктатор Владимир Путин приветствовал коалицию Виктора Орбана с победой в Национальную ассамблею.

В Кремле также заявили, что не связывают победу оппозиции в Венгрии с дальнейшим развитием войны в Украине.

"Я не думаю, что это имеет отношение к перспективам развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы, поэтому я здесь какой-то связи не вижу", — добавил Песков.

Как писали Новини.LIVE, Мадьяр поддерживает разблокирование кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро. В то же время он высказался против ускоренного вступления в Союз.

Тем временем венгры празднуют победу Мадьяра на выборах. Они скандируют: "Русские, домой!", а также срывают агитационные плакаты с антиукраинским содержанием.

В МИД Украины отметили, что страна планирует разговор с новым венгерским правительством, чтобы обсудить евроинтеграцию, вопросы меньшинств, кредит ЕС и другие темы.