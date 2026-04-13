Главная Новости дня Новый премьер Венгрии поддержал выделение 90 млрд евро Украине

Новый премьер Венгрии поддержал выделение 90 млрд евро Украине

Дата публикации 13 апреля 2026 17:55
Петер Мадяр. Фото: REUTERS/Marton Monus

Лидер партии "Тиса" и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что поддерживает разблокирование кредита Европейского Союза для Украины на сумму в размере 90 миллиардов евро. В то же время он против ускоренного вступления страны в ЕС. По его словам, для всех должна быть одинаковая процедура.

Об этом Петер Мадьяр заявил после своей победы на парламентских выборах в Венгрии, передает Новини.LIVE.

Разблокирование кредита для Украины

Мадьяр отметил, что Виктор Орбан согласовал кредит еще в декабре с условием, что Венгрия не будет вносить свой вклад.

"Это решение уже было принято, не знаю, зачем его снова пересматривать", — говорит он.

В то же время в феврале Орбан заблокировал кредит для Украины.

Путь Украины в ЕС

Мадьяр заявил, что все страны-кандидаты на членство в ЕС должны проходить одинаковую процедуру. По его словам, "быстрое вступление Украины невозможно".

Кроме того, он подчеркнул, что страна, которая находится в состоянии войны, не может быть принята в ЕС.

"Невозможно провести настоящие переговоры, пересмотреть многочисленные разделы о вступлении...Если Украина проведет переговоры до конца, то в Венгрии состоится референдум относительно того, принимать ли ее в Союз, но я думаю, что этого не произойдет в ближайшее время, и не в следующие 10 лет", — добавил лидер партии "Тиса".

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу МИД Андрея Сибигу, Украина планирует разговор с Мадьяром, чтобы обсудить кредит от ЕС, путь в ЕС и вопросы меньшинств. Сейчас ожидается реакция венгерской стороны.

А в Будапеште тысячи людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу Мадьяра на выборах. Они скандировали: "Русские, домой!". Венгры также срывали агитационные плакаты с антиукраинским содержанием.

Венгрия Украина Петер Мадяр
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
