Новый премьер Венгрии поддержал выделение 90 млрд евро Украине
Лидер партии "Тиса" и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что поддерживает разблокирование кредита Европейского Союза для Украины на сумму в размере 90 миллиардов евро. В то же время он против ускоренного вступления страны в ЕС. По его словам, для всех должна быть одинаковая процедура.
Об этом Петер Мадьяр заявил после своей победы на парламентских выборах в Венгрии, передает Новини.LIVE.
Разблокирование кредита для Украины
Мадьяр отметил, что Виктор Орбан согласовал кредит еще в декабре с условием, что Венгрия не будет вносить свой вклад.
"Это решение уже было принято, не знаю, зачем его снова пересматривать", — говорит он.
В то же время в феврале Орбан заблокировал кредит для Украины.
Путь Украины в ЕС
Мадьяр заявил, что все страны-кандидаты на членство в ЕС должны проходить одинаковую процедуру. По его словам, "быстрое вступление Украины невозможно".
Кроме того, он подчеркнул, что страна, которая находится в состоянии войны, не может быть принята в ЕС.
"Невозможно провести настоящие переговоры, пересмотреть многочисленные разделы о вступлении...Если Украина проведет переговоры до конца, то в Венгрии состоится референдум относительно того, принимать ли ее в Союз, но я думаю, что этого не произойдет в ближайшее время, и не в следующие 10 лет", — добавил лидер партии "Тиса".
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу МИД Андрея Сибигу, Украина планирует разговор с Мадьяром, чтобы обсудить кредит от ЕС, путь в ЕС и вопросы меньшинств. Сейчас ожидается реакция венгерской стороны.
А в Будапеште тысячи людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу Мадьяра на выборах. Они скандировали: "Русские, домой!". Венгры также срывали агитационные плакаты с антиукраинским содержанием.
