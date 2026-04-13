Главная Новости дня Разблокирование кредита ЕС: Украина планирует разговор с Венгрией

Дата публикации 13 апреля 2026 12:37
Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина планирует разговор с новым венгерским правительством. Среди тем он назвал разблокирование кредита от Европейского Союза, евроинтеграцию и ряд других. По его словам, между странами есть широкий спектр вопросов, которые следует проработать.

Об этом Андрей Сибига сказал в комментарии журналистам, передает Новини.LIVE.

Разговор Украины с новым венгерским правительством

"Мы хотим и уже передали сигналы соответствующих контактов на уровне президента Украины, соответственно, господина Мадьяра. И мы, повторюсь, готовы к этому диалогу сразу, не затягивая, выстраивать правильные добрососедские отношения", — говорит Сибига.

По его словам, сейчас Украина ждет реакции венгерской стороны.

Министр отметил, что сторонам нужно обсудить пограничную инфраструктуру, взаимодействие на европейском треке, снятие блока Венгрии на пути к членству Украины в ЕС, 20-й пакет санкций, разблокирование 90 миллиардов кредита, формальное открытие кластеров, вопросы национальных меньшинств.

Читайте также:

"То есть, у нас очень широкая повестка дня, и еще раз подтверждаю, что Украина готова воплощать, и это наш тоже интерес, высокие стандарты и Совета Европы, и Европейского Союза в отношении национальных меньшинств. Мы этот сигнал также передали венгерской стороне и открыты к диалогу", — говорит Сибига.

Кроме того, он подчеркнул, что антиукраинская риторика не работает. По его словам, выборы в Венгрии это продемонстрировали.

Сибига призвал других европейских политиков, которые прибегают к антиукраинским действиям и заявлениям, отказаться от такой практики.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Национальное избирательное бюро Венгрии, на венгерских парламентских выборах победила оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра. Его позиция в отношении Украины остается сдержанной. В частности, политическая сила не поддерживает ускоренное вступление страны в ЕС.

Сибига заявил, что Украина рассчитывает на перезагрузку дипломатических связей с Будапештом после выборов в Венгрии. Он ожидает, что новое правительство позволит выйти на конструктивный и добрососедский трек сотрудничества.

Кроме того, МИД Украины официально снял рекомендацию для граждан воздерживаться от поездок в Венгрию. Решение связано с завершением избирательной кампании и снижением риска антиукраинских провокаций.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
