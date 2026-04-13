Розблокування кредиту ЄС: Україна планує розмову з Угорщиною

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна планує розмову з новим угорським урядом. Серед тем він назвав розблокування кредиту від Європейського Союзу, євроінтеграцію та низку інших. За його словами, між країнами є широкий спектр питань, які варто опрацювати.

"Ми хочемо і вже передали сигнали відповідних контактів на рівні президента України, відповідно, пана Мадяра. І ми, повторюся, готові до цього діалогу відразу, не затягуючи, вибудовувати правильні добросусідські відносини", — каже Сибіга.

За його словами, наразі Україна чекає на реакцію угорської сторони.

Міністр зауважив, що сторонам потрібно обговорити прикордонну інфраструктуру, взаємодію на європейському треку, зняття блоку Угорщини на шляху до членства України в ЄС, 20-й пакет санкцій, розблокування 90 мільярдів кредиту, формальне відкриття кластерів, питання національних меншин.

Читайте також:

"Тобто, в нас дуже широкий порядок денний, і ще раз підтверджую, що Україна готова втілювати, і це наш теж інтерес, найвищі стандарти і Ради Європи, і Європейського Союзу щодо національних меншин. Ми цей сигнал також передали угорській стороні і відкриті до діалогу", — каже Сибіга.

Крім того, він наголосив, що антиукраїнська риторика не працює. За його словами, вибори в Угорщині це продемонстрували.

Сибіга закликав інших європейських політиків, які вдаються до антиукраїнських дій та заяв, відмовитися від такої практики.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Національне виборче бюро Угорщини, на угорських парламентських виборах перемогла опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра. Його позиція щодо України залишається стриманою. Зокрема, політична сила не підтримує прискорений вступ країни до ЄС.

Сибіга заявив, що Україна розраховує на перезавантаження дипломатичних звʼязків із Будапештом після виборів в Угорщині. Він очікує, що новий уряд дозволить вийти на конструктивний та добросусідський трек співпраці.

Крім того, МЗС України офіційно зняло рекомендацію для громадян утримуватися від поїздок до Угорщини. Рішення повʼязане із завершенням виборчої кампанії та зниженням ризику антиукраїнськиї провокацій.