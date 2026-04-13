Перезавантаження відносин: МЗС сподівається на зміну курсу Угорщини

Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Україна розраховує на перезавантаження дипломатичних зв'язків із Будапештом після нещодавніх парламентських виборів в Угорщині. Очільник відомства закордонних справ Андрій Сибіга висловив сподівання, що зміна політичного ландшафту сусідньої країни дозволить вийти на конструктивний та добросусідський трек співпраці.

Про це Андрій Сибіга заявив на брифінгу, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Київ налаштований перегорнути сторінку та розпочати нову главу взаємодії, що базуватиметься на взаємоповазі та принципах добросусідства.

Міністерство закордонних справ України бачить вікно можливостей для суттєвого покращення дипломатичного діалогу з Будапештом після завершення тамтешньої виборчої кампанії. Українська сторона відкрито декларує готовність до прагматичної співпраці з новим урядом сусідньої держави.

За його словами, українська дипломатія докладатиме зусиль, аби вивести міждержавний діалог на якісно новий рівень.

"Тому ми сподіваємося, що це відкриє нову сторіночку в наших двосторонніх відносинах з Угорщиною, налаштованих на добросусідський трек", — наголосив Андрій Сибіга у спілкуванні з журналістами.

Також, як повідомляв раніше Новини.LIVE, Андрій Сибіга зняв обмеження щодо поїздок українців до Угорщини. Він вважає, що після перемоги опозиціонера Петера Мадяра, антиукраїнські настрої там поменшають.

Лідери в ЄС позитивно поставились до перемоги Петера Мадяра на виборах. Низка високопосадовців висловили своє бажання розвивати співпрацю надалі та проговорити питання безпеки.

Водночас Петер Мадяр має стримані настрої щодо України. Він виступає за покращення стосунків з Брюсселем, проте, проти вступу України в ЄС за прискореною схемою.