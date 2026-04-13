Лідери Європи відреагували на перемогу Мадяра в Угорщині

Петер Мадяр. Фото: REUTERS/Marton Monus

У неділю 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори, за підсумками яких опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра отримає абсолютну більшість. Водночас чинний прем'єр-міністр Віктор Орбан суттєво їх програв.

Новини.LIVE з посиланням на Reuters розповідає, як європейські лідери відреагували на підсумки виборів в Угорщині.

Реакція європейських лідерів на перемогу Мадяра

Президент України Володимир Зеленський: "Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма країнами Європи, і ми готові розвивати співпрацю з Угорщиною. Європа та кожна європейська країна мають ставати сильнішими, і мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності. Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох країн, а також до миру, безпеки і стабільності в Європі".

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: "Угорщина вибрала Європу. Європа завжди обирала Угорщину. Країна повертається на свій європейський шлях. Союз стає сильнішим... Серце Європи сьогодні ввечері б'ється сильніше в Угорщині".

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер: "Це історичний момент не тільки для Угорщини, а й для європейської демократії. Я з нетерпінням чекаю можливості співпрацювати з вами в ім'я безпеки і процвітання обох наших країн".

Президент Франції Еммануель Макрон: "Я щойно поговорив із Петером Мадяром, щоб привітати його з перемогою в Угорщині! Франція вітає цю перемогу з погляду участі людей у демократичному процесі, перемогу, яка демонструє прихильність угорського народу цінностям Європейського Союзу і ролі Угорщини в Європі".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц: "Угорський народ ухвалив рішення. Від щирого серця вітаю вас із перемогою на виборах, шановний Петер Мадяр. Я з нетерпінням чекаю співпраці з вами. Давайте об'єднаємо зусилля заради сильної, безпечної і, перш за все, єдиної Європи".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск: "Угорщина, Польща, Європа. Знову разом! Славна перемога, дорогі друзі!".

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стер: "Я вітаю Петра Мадяра і "Тису" з перемогою на парламентських виборах в Угорщині - результатом, що має величезне значення для всієї Європи. Я сподіваюся на тісну і конструктивну співпрацю у справі забезпечення миру і стабільності, демократії та верховенства права на нашому континенті".

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо: "На демократичних виборах угорський народ продемонстрував свою тверду волю бути активним членом Європейського союзу і НАТО. Результати виборів дають Угорщині можливість повернутися в наше співтовариство цінностей і безпеки як конструктивному учаснику".

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал: "Угорці зробили історичний вибір на користь вільної і сильної Угорщини в єдиній Європі, відкинувши сили, які ігнорують їхні інтереси. Вітаю Петера Мадяра з перемогою на виборах! З нетерпінням чекаю спільної роботи над тим, що об'єднує Естонію, Угорщину та Європу".

Президент Литви Гітанас Науседа: "Велика перемога для Угорщини! Велика перемога для Європи! Вітаю Петера Мадяра. Є багато речей, які ми могли б і повинні зробити заради демократії, справедливості та миру".

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що Віктор Орбан визнав свою поразку на виборах, не дочекавшись остаточного підрахунку голосів. Він сказав, що результат уже очевидний і привітав Мадяра з перемогою.

Також ми писали, що за підрахунками понад 97% голосів, партія "Тиса" Мадяра забирає 138 мандатів зі 199 можливих. Також кількість депутатів навіть трохи більша, ніж потрібно мінімально для конституційної більшості.