Лидеры Европы отреагировали на победу Мадяра в Венгрии

Петер Мадяр. Фото: REUTERS/Marton Monus

В воскресенье 12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, по итогам которых оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра получит абсолютное большинство. В то же время действующий премьер-министр Виктор Орбан существенно их проиграл.

Новини.LIVE сославшись на Reuters рассказывает, как европейские лидеры отреагировали на итоги выборов в Венгрии.

Реакция европейских лидеров на победу Мадяра

Президент Украины Владимир Зеленский: "Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми странами Европы, и мы готовы развивать сотрудничество с Венгрией. Европа и каждая европейская страна должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обеих стран, а также к миру, безопасности и стабильности в Европе".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на свой европейский путь. Союз становится сильнее... Сердце Европы сегодня вечером бьется сильнее в Венгрии".

Премьер-министр Британии Кир Стармер: "Это исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии. Я с нетерпением жду возможности сотрудничать с вами во имя безопасности и процветания обеих наших стран".

Читайте также:

Президент Франции Эммануэль Макрон: "Я только что поговорил с Петером Мадяром, чтобы поздравить его с победой в Венгрии! Франция приветствует эту победу с точки зрения участия людей в демократическом процессе, победу, которая демонстрирует приверженность венгерского народа ценностям Европейского союза и роли Венгрии в Европе".

Канцлер Германии Фридрих Мерц: "Венгерский народ принял решение. От всего сердца поздравляю вас с победой на выборах, уважаемый Петер Мадяр. Я с нетерпением жду сотрудничества с вами. Давайте объединим усилия ради сильной, безопасной и, прежде всего, единой Европы".

Премьер-министр Польши Дональд Туск: "Венгрия, Польша, Европа. Снова вместе! Славная победа, дорогие друзья!".

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стер: "Я поздравляю Петра Мадяра и "Тису" с победой на парламентских выборах в Венгрии — результатом, имеющим огромное значение для всей Европы. Я надеюсь на тесное и конструктивное сотрудничество в деле обеспечения мира и стабильности, демократии и верховенства права на нашем континенте".

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо: "На демократических выборах венгерский народ продемонстрировал свою твердую волю быть активным членом Европейского союза и НАТО. Результаты выборов дают Венгрии возможность вернуться в наше сообщество ценностей и безопасности в качестве конструктивного участника".

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал: "Венгры сделали исторический выбор в пользу свободной и сильной Венгрии в единой Европе, отвергнув силы, игнорирующие их интересы. Поздравляю Петера Мадяра с победой на выборах! С нетерпением жду совместной работы над тем, что объединяет Эстонию, Венгрию и Европу".

Президент Литвы Гитанас Науседа: "Большая победа для Венгрии! Большая победа для Европы! Поздравляю Петера Мадяра. Есть много вещей, которые мы могли бы и должны сделать ради демократии, справедливости и мира".

Ранее Новини.LIVE сообщало, что Виктор Орбан признал свое поражение на выборах, не дождавшись окончательного подсчета голосов. Он сказал, что результат уже очевиден о поздравил Мадяра с победой.

Также мы писали, что по подсчетам более 97% голосов, партия "Тиса" Мадяра забирает 138 мандатов из 199 возможных. Также количество депутатов даже чуть больше , чем нужно минимально для конституционного большинства.