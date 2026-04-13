Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лидеры Европы отреагировали на победу Мадяра в Венгрии

Лидеры Европы отреагировали на победу Мадяра в Венгрии

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 05:48
Петер Мадяр. Фото: REUTERS/Marton Monus

В воскресенье 12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, по итогам которых оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра получит абсолютное большинство. В то же время действующий премьер-министр Виктор Орбан существенно их проиграл.

Новини.LIVE сославшись на Reuters рассказывает, как европейские лидеры отреагировали на итоги выборов в Венгрии.

Реакция европейских лидеров на победу Мадяра

Президент Украины Владимир Зеленский: "Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми странами Европы, и мы готовы развивать сотрудничество с Венгрией. Европа и каждая европейская страна должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обеих стран, а также к миру, безопасности и стабильности в Европе".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на свой европейский путь. Союз становится сильнее... Сердце Европы сегодня вечером бьется сильнее в Венгрии".

Премьер-министр Британии Кир Стармер: "Это исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии. Я с нетерпением жду возможности сотрудничать с вами во имя безопасности и процветания обеих наших стран".

Президент Франции Эммануэль Макрон: "Я только что поговорил с Петером Мадяром, чтобы поздравить его с победой в Венгрии! Франция приветствует эту победу с точки зрения участия людей в демократическом процессе, победу, которая демонстрирует приверженность венгерского народа ценностям Европейского союза и роли Венгрии в Европе".

Канцлер Германии Фридрих Мерц: "Венгерский народ принял решение. От всего сердца поздравляю вас с победой на выборах, уважаемый Петер Мадяр. Я с нетерпением жду сотрудничества с вами. Давайте объединим усилия ради сильной, безопасной и, прежде всего, единой Европы".

Премьер-министр Польши Дональд Туск: "Венгрия, Польша, Европа. Снова вместе! Славная победа, дорогие друзья!".

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стер: "Я поздравляю Петра Мадяра и "Тису" с победой на парламентских выборах в Венгрии — результатом, имеющим огромное значение для всей Европы. Я надеюсь на тесное и конструктивное сотрудничество в деле обеспечения мира и стабильности, демократии и верховенства права на нашем континенте".

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо: "На демократических выборах венгерский народ продемонстрировал свою твердую волю быть активным членом Европейского союза и НАТО. Результаты выборов дают Венгрии возможность вернуться в наше сообщество ценностей и безопасности в качестве конструктивного участника".

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал: "Венгры сделали исторический выбор в пользу свободной и сильной Венгрии в единой Европе, отвергнув силы, игнорирующие их интересы. Поздравляю Петера Мадяра с победой на выборах! С нетерпением жду совместной работы над тем, что объединяет Эстонию, Венгрию и Европу".

Президент Литвы Гитанас Науседа: "Большая победа для Венгрии! Большая победа для Европы! Поздравляю Петера Мадяра. Есть много вещей, которые мы могли бы и должны сделать ради демократии, справедливости и мира".

Ранее Новини.LIVE сообщало, что Виктор Орбан признал свое поражение на выборах, не дождавшись окончательного подсчета голосов. Он сказал, что результат уже очевиден о поздравил Мадяра с победой.

Также мы писали, что по подсчетам более 97% голосов, партия "Тиса" Мадяра забирает 138 мандатов из 199 возможных. Также количество депутатов даже чуть больше , чем нужно минимально для конституционного большинства.

выборы Венгрия Петер Мадяр
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации