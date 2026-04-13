Перезагрузка отношений: МИД надеется на изменение курса Венгрии

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Украина рассчитывает на перезагрузку дипломатических связей с Будапештом после недавних парламентских выборов в Венгрии. Глава ведомства иностранных дел Андрей Сибига выразил надежду, что изменение политического ландшафта соседней страны позволит выйти на конструктивный и добрососедский трек сотрудничества.

Об этом Андрей Сибига заявил на брифинге, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Андрей Сибига положительно отреагировал на результат выборов в Венгрии

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, Киев настроен перевернуть страницу и начать новую главу взаимодействия, которая будет базироваться на взаимоуважении и принципах добрососедства.

Министерство иностранных дел Украины видит окно возможностей для существенного улучшения дипломатического диалога с Будапештом после завершения местной избирательной кампании. Украинская сторона открыто декларирует готовность к прагматическому сотрудничеству с новым правительством соседнего государства.

По его словам, украинская дипломатия будет прилагать усилия, чтобы вывести межгосударственный диалог на качественно новый уровень.

"Поэтому мы надеемся, что это откроет новую страницу в наших двусторонних отношениях с Венгрией, настроенных на добрососедский трек", — отметил Андрей Сибига в общении с журналистами.

Также, как сообщал ранее Новини.LIVE, Андрей Сибига снял ограничения относительно поездок украинцев в Венгрию. Он считает, что после победы оппозиционера Петера Мадьяра, антиукраинские настроения там станут меньше.

Лидеры в ЕС положительно отнеслись к победе Петера Мадьяра на выборах. Ряд чиновников выразили свое желание развивать сотрудничество в дальнейшем и проговорить вопросы безопасности.

В то же время Петер Мадьяр имеет сдержанные настроения относительно Украины. Он выступает за улучшение отношений с Брюсселем, однако, против вступления Украины в ЕС по ускоренной схеме.