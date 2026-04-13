МЗС України знімає обмеження на поїздки до Угорщини: заява Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Міністерство закордонних справ України офіційно скасувало рекомендацію для громадян утримуватися від поїздок до Угорщини. За словами очільника відомства Андрія Сибіги, таке рішення пов'язане із завершенням тамтешньої виборчої кампанії та суттєвим зниженням ризику антиукраїнських провокацій.

Відповідну заяву Андрій Сибіга оприлюднив у Facebook, цитує Новини.LIVE.

Офіційний Київ переглядає свої рекомендації щодо подорожей до сусідньої держави. Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що українцям більше не радять утримуватися від поїздок до Угорщини. Відповідні безпекові обмеження втратили свою актуальність після того, як у країні остаточно завершилася напружена виборча кампанія.

Як пояснив міністр, передвиборчий період в Угорщині супроводжувався численними маніпуляціями навколо українського питання. Саме через підвищену ймовірність провокацій відомство раніше запроваджувало обмежувальні заходи для захисту своїх громадян.

Заява Андрія Сибіги.

Оцінюючи результати угорських виборів, Андрій Сибіга висловив сподівання на поступову нормалізацію двосторонніх відносин не лише у консульській площині, а й на високому політичному рівні.

"Хочу також налаштувати українців на реалістичні очікування. Попереду копітка, прагматична та спокійна робота з пошуку точок дотику, відновлення спільної поваги та втілення спільних прагматичних інтересів. Наші народи заслуговують на те, щоб ми пройшли цей шлях, і ми будемо працювати над відновленням добросусідства в інтересах наших двох країн та Європи загалом", — повідомив Андрій Сибіга.

Раніше, як повідомляв раніше Новини.LIVE, Угорщина окрім блокування кредиту допомоги Україні на 90 млрд євро, також викрала інкасаторські українські авто. Зокрема, інцидент трапився 6 березня.

Відомо, що працівників інкасаторської служби утримували в неналежних умовах та із грубими порушеннями прав людини.

В українців забрали їхні речі та не дали можливості сповістити довірених осіб про їхнє місцеперебування. Вони були в полоні 28 годин та їх утримували із зв'язаними руками та очима. Між іншим, особисті речі їм так і не повернули.

Щобільше, угорську владу зловили на зливі чутливих даних Кремлю. Зокрема, прем'єр Угорщини Віктор Орбан та очільники МЗС Петер Сійярто інформували Володимира Путіна про секретні переговори всередині ЄС та лобіювали російські інтереси, зокрема, зняття санкцій проти деяких впливових осіб.