МИД Украины снимает ограничения на поездки в Венгрию: заявление Сибиги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Министерство иностранных дел Украины официально отменило рекомендацию для граждан воздерживаться от поездок в Венгрию. По словам главы ведомства Андрея Сибиги, такое решение связано с завершением тамошней избирательной кампании и существенным снижением риска антиукраинских провокаций.

Соответствующее заявление Андрей Сибига обнародовал в Facebook.

Как пояснил министр, предвыборный период в Венгрии сопровождался многочисленными манипуляциями вокруг украинского вопроса. Именно из-за повышенной вероятности провокаций ведомство ранее вводило ограничительные меры для защиты своих граждан.

Оценивая результаты венгерских выборов, Андрей Сибига выразил надежду на постепенную нормализацию двусторонних отношений не только в консульской плоскости, но и на высоком политическом уровне.

"Хочу также настроить украинцев на реалистичные ожидания. Впереди кропотливая, прагматичная и спокойная работа по поиску точек соприкосновения, восстановление общего уважения и воплощение общих прагматических интересов. Наши народы заслуживают того, чтобы мы прошли этот путь, и мы будем работать над восстановлением добрососедства в интересах наших двух стран и Европы в целом", — сообщил Андрей Сибига.

Ранее, как сообщал ранее Новини.LIVE, Венгрия кроме блокирования кредита помощи Украине на 90 млрд евро, также похитила инкассаторские украинские авто. В частности, инцидент произошел 6 марта.

Известно, что работников инкассаторской службы удерживали в ненадлежащих условиях и с грубыми нарушениями прав человека.

У украинцев забрали их вещи и не дали возможности известить доверенных лиц об их местонахождении. Они были в плену 28 часов и их удерживали со связанными руками и глазами. Между прочим, личные вещи им так и не вернули.

Более того, венгерские власти поймали на сливе чувствительных данных Кремлю. В частности, премьер Венгрии Виктор Орбан и главы МИД Петер Сийярто информировали Владимира Путина о секретных переговорах внутри ЕС и лоббировали российские интересы, в частности, снятие санкций против некоторых влиятельных лиц.