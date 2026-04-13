Россиян домой: венгры празднуют победу Мадьяра: венгры празднуют победу
В столице Венгрии Будапеште тысячи людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра на парламентских выборах. Сторонники политика открыто демонстрировали поддержку изменений в стране.
Видео с празднований опубликовали в социальных сетях, передает Новини.LIVE.
В Будапеште празднуют победу Мадьяра
В соцсетях распространились видео из метро, где пассажиры скандировали "Русские, домой!".
Также на опубликованных кадрах видно, как люди радуются результатам голосования и выкрикивают, что для действующего премьера Виктора Орбана "все кончено".
В разных городах венгры начали срывать агитационные плакаты с антиукраинским содержанием. Эта кампания активно продвигалась командой Орбана накануне выборов.
Во время предвыборной борьбы премьер и его политическая сила использовали образ Владимира Зеленского и Украины как угрозу для страны. В частности, на плакатах Украину изображали как коррумпированное государство, которое в случае вступления в ЕС якобы лишит Венгрию финансовой поддержки.
Парламентские выборы в Венгрии
Основная борьба на парламентских выборах в Венгрии развернулась между двумя политическими силами — партией "Фидес" во главе с Орбаном и "Тисой", которую возглавлял Мадьяр. В ходе голосования была зафиксирована рекордная явка — приняли участие 74,2 % граждан.
Орбан придерживался курса на укрепление отношений с Россией и представлял ультраправое политическое направление. Он также известен своей критикой в адрес Европейского Союза.
Его главным оппонентом стал Мадьяр, который в своей кампании делал акцент на внутренних проблемах страны — борьбе с коррупцией и улучшении экономической ситуации. Накануне выборов на его митингах часто звучал лозунг "Россияне — домой".
Как сообщали Новини.LIVE, 12 апреля после подсчета голосов, победу одержала оппозиционная партия "Тиса" во главе с Мадьяром.
В свою очередь Мадьяр после объявления результатов призвал правительство действующего премьера Орбана сложить полномочия. Он также заявил о намерении сделать Венгрию надежным союзником НАТО.
Также Новини.LIVE рассказывали, что известно о Петере Мадьяре и какова его позиция по Украине.
Читайте Новини.LIVE!