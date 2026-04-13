Главная Новости дня Россиян домой: венгры празднуют победу Мадьяра: венгры празднуют победу

Россиян домой: венгры празднуют победу Мадьяра: венгры празднуют победу

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 14:33
Россиян домой: венгры празднуют победу Мадьяра: венгры празднуют победу
Венгры празднуют победу Петера Мадьяра. Фото: Reuters

В столице Венгрии Будапеште тысячи людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра на парламентских выборах. Сторонники политика открыто демонстрировали поддержку изменений в стране.

Видео с празднований опубликовали в социальных сетях, передает Новини.LIVE.

В Будапеште празднуют победу Мадьяра

В соцсетях распространились видео из метро, где пассажиры скандировали "Русские, домой!".

Также на опубликованных кадрах видно, как люди радуются результатам голосования и выкрикивают, что для действующего премьера Виктора Орбана "все кончено".

В разных городах венгры начали срывать агитационные плакаты с антиукраинским содержанием. Эта кампания активно продвигалась командой Орбана накануне выборов.

Читайте также:

Во время предвыборной борьбы премьер и его политическая сила использовали образ Владимира Зеленского и Украины как угрозу для страны. В частности, на плакатах Украину изображали как коррумпированное государство, которое в случае вступления в ЕС якобы лишит Венгрию финансовой поддержки.

Парламентские выборы в Венгрии

Основная борьба на парламентских выборах в Венгрии развернулась между двумя политическими силами — партией "Фидес" во главе с Орбаном и "Тисой", которую возглавлял Мадьяр. В ходе голосования была зафиксирована рекордная явка — приняли участие 74,2 % граждан.

Орбан придерживался курса на укрепление отношений с Россией и представлял ультраправое политическое направление. Он также известен своей критикой в адрес Европейского Союза.

Его главным оппонентом стал Мадьяр, который в своей кампании делал акцент на внутренних проблемах страны — борьбе с коррупцией и улучшении экономической ситуации. Накануне выборов на его митингах часто звучал лозунг "Россияне — домой".

Как сообщали Новини.LIVE, 12 апреля после подсчета голосов, победу одержала оппозиционная партия "Тиса" во главе с Мадьяром.

В свою очередь Мадьяр после объявления результатов призвал правительство действующего премьера Орбана сложить полномочия. Он также заявил о намерении сделать Венгрию надежным союзником НАТО.

Также Новини.LIVE рассказывали, что известно о Петере Мадьяре и какова его позиция по Украине.

Венгрия Будапешт Петер Мадяр
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

