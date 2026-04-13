Росіян додому: угорці святкують перемогу Мадяра

У столиці Угорщини Будапешті тисячі людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати перемогу лідера партії "Тиса" Петера Мадяра на парламентських виборах. Прихильники політика відкрито демонстрували підтримку змін у країні.

Відео зі святкувань опублікували у соціальних мережах.

У соцмережах поширилися відео з метро, де пасажири скандували "Росіяни, додому!".

Також на опублікованих кадрах видно, як люди радіють результатам голосування та вигукують, що для чинного прем'єра Віктора Орбана "все скінчено".

У різних містах угорці почали зривати агітаційні плакати з антиукраїнським змістом. Ця кампанія активно просувалася командою Орбана напередодні виборів.

Під час передвиборчої боротьби прем'єр та його політична сила використовували образ Володимира Зеленського і України як загрозу для країни. Зокрема, на плакатах Україну зображували як корумповану державу, яка у разі вступу до ЄС нібито позбавить Угорщину фінансової підтримки.

Головна боротьба на парламентських виборах в Угорщині відбувалася між двома політичними силами — партією "Фідес" на чолі з Орбаном та "Тисою", яку очолював Мадяр. Під час голосування було зафіксовано рекордну явку — участь взяли 74,2% громадян.

Орбан дотримувався курсу на зміцнення відносин із Росією та представляв ультраправий політичний напрям. Він також відомий своєю критикою на адресу Європейського Союзу.

Його головним опонентом став Мадяр, який у своїй кампанії робив акцент на внутрішніх проблемах країни — боротьбі з корупцією та покращенні економічної ситуації. Напередодні виборів на його мітингах часто звучав лозунг "Росіяни — додому".

12 квітня після підрахунку голосів, перемогу здобула опозиційна партія "Тиса" на чолі з Мадяром.

У свою чергу Мадяр після оголошення результатів закликав уряд чинного прем'єра Орбана скласти повноваження. Він також заявив про намір зробити Угорщину надійним союзником НАТО.

