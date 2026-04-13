Головна Новини дня Новий премʼєр Угорщини підтримав розблокування 90 млрд євро Україні

Новий премʼєр Угорщини підтримав розблокування 90 млрд євро Україні

Дата публікації: 13 квітня 2026 17:55
Петер Мадяр. Фото: REUTERS/Marton Monus

Лідер партії "Тиса" та майбутній премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що підтримує розблокування кредиту Європейського Союзу для України на суму у розмірі 90 мільярдів євро. Водночас він проти прискореного вступу країни до ЄС. За його словами, для всіх має бути однакова процедура.

Про це Петер Мадяр заявив після своєї перемоги на парламентських виборах в Угорщині, передає Новини.LIVE.

Розблокування кредиту для України

Мадяр зазначив, що Віктор Орбан погодив кредит ще у грудні з умовою, що Угорщина не буде вносити свого внеску. 

"Це рішення вже було ухвалено, не знаю, навіщо його знову переглядати", — каже він.

Водночас у лютому Орбан заблокував кредит для України.

Шлях України до ЄС

Мадяр заявив, що всі країни-кандидати на членство в ЄС повинні проходити однакову процедуру. За його словами, "швидкий вступ України неможливий".

Крім того, він наголосив, що країна, яка перебуває в стані війни, не може бути прийнята до ЄС. 

"Неможливо провести справжні переговори, переглянути численні розділи про вступ...Якщо Україна проведе перемовини до кінця, то в Угорщині відбудеться референдум щодо того, чи приймати її до Союзу, але я думаю, що цього не станеться найближчим часом, і не в наступні 10 років", — додав лідер партії "Тиса".

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника МЗС Андрія Сибігу, Україна планує розмову з Мадяром, аби обговорити кредит від ЄС, шлях до ЄС та питання меншин. Наразі очікується реакція угорської сторони.

А у Будапешті тисячі людей вийшли на вулиці, аби відсвяткувати перемогу Мадяра на виборах. Вони скандували: "Росіяни, додому!". Угорці також зривали агітаційні плакати з антиукраїнським змістом.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
