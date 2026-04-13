Угорщина готова співпрацювати з Росією: заява Мадяра

Угорщина готова співпрацювати з Росією: заява Мадяра

Дата публікації: 13 квітня 2026 18:03
Петер Мадяр. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Лідер партії "Тиса" та майбутній премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна готова до прагматичної співпраці з Росією. Водночас у Москві наголосили, що не вітатимуть його з перемогою на виборах, оскільки Угорщина є "недружньою країною".

Про це Петер Мадяр заявив після своєї перемоги на парламентських виборах в Угорщині, передає Новини.LIVE.

Угорщина готова до співпраці з Росією

Мадяр наголосив, що Росія та Китай з повагою прийняли рішення угорського народу. 

"Вони відкриті до прагматичної співпраці, як і Угорщина, бо географія є географія, і, наприклад, Угорщина та Росія зміняться у правильному напрямку, сподіваюся, найближчим часом", — каже він.

Загроза для Європи

Мадяр вважає очевидним, що РФ — це загроза для Європи. За його словами, контакти, які були між угорським та російським МЗС, неприпустимі.

Він наголосив, що йдеться лише про російське керівництво, а не РФ як суспільства. 

"І я тут кажу не про російських людей і не про російську культуру", — сказав він.

Крім того, лідер партії "Тиса" наголосив, що за останні сторіччя Угорщина багаторазово стикалася з російською загрозою.

"Ми відчули це у 1920-х, і у 1956-му, ми знаємо, як це", — заявив він.

Реакція Росії на перемогу Мадяра

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде вітати Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині. 

"Ми недружнім країнам вітання не надсилаємо. А Угорщина — недружня країна, вона підтримує санкції проти нас", — сказав він.

Водночас у 2022 році російський диктатор Володимир Путін вітав коаліцію Віктора Орбана з перемогою до Національної асамблеї.

У Кремлі також заявили, що не пов’язують перемогу опозиції в Угорщині з подальшим розвитком війни в Україні.

"Я не думаю, що це має відношення до перспектив розвитку російсько-українського конфлікту. Це, напевно, різні процеси, тому я тут якогось зв'язку не вбачаю", — додав Пєсков.

Як писали Новини.LIVE, Мадяр підтримує розблокування кредиту ЄС для України у розмірі 90 млрд євро. Водночас він висловився проти прискореного вступу до Союзу.

Тим часом угорці святкують перемогу Мадяра на виборах. Вони скандують: "Росіяни, додому!", а також зривають агітаційні плакати з антиукраїнським змістом.

У МЗС України наголосили, що країна планує розмову з новим угорським урядом, аби обговорити євроінтеграцію, питання меншин, кредит ЄС та інші теми.

Угорщина Росія Петер Мадяр
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
