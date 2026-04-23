ЕС разблокировал 90 миллиардов евро помощи для Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Украина получила подтверждение о разблокировании масштабного пакета финансовой помощи от Европейского Союза объемом 90 миллиардов евро. Президент Владимир Зеленский анонсировал поступление первого транша многомиллиардной поддержки от ЕС уже в конце весны, отметив, что кредитные средства пойдут на вооружение, энергетическую безопасность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Президента Украины.

Разблокирование европейского пакета поддержки на сумму 90 миллиардов евро открывает для Украины новые возможности в противостоянии агрессии, которая длится уже более четырех лет. Как подчеркнул Владимир Зеленский, эти ресурсы позволят государству не только уверенно выполнять все законодательно закрепленные социальные обязательства перед гражданами, но и значительно усилят устойчивость армии.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Приоритетными направлениями распределения средств станут развитие отечественного производства оружия и закупка у партнеров тех видов вооружения, которые пока не изготавливаются в Украине.

Отдельное внимание в рамках финансирования уделят подготовке критической инфраструктуры и энергетической системы к следующему зимнему периоду. Кроме финансовых вопросов, на повестке дня остается усиление давления на страну-агрессора. В частности, разблокирован 20-й пакет санкций против России, и сейчас идет работа над следующими ограничительными шагами, которые будут обсуждаться во время встреч на Кипре.

Украина также инициирует внедрение инновационного формата взаимодействия с партнерами — Drone Deals. Этот подход к сотрудничеству в сфере беспилотных технологий уже продемонстрировал свою эффективность в регионах Ближнего Востока и Залива.

"Продолжим прорабатывать с партнерами и новый формат сотрудничества - Drone Deals, который подтвердил свою эффективность на Ближнем Востоке и в Заливе. Считаем, что только совместные усилия дают действительно значительную силу и иметь именно такую силу Европа заслуживает. Слава Украине! " - отметил Владимир Зеленский.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, длительное время Украина не могла отдержать этот пакет помощи от ЕС из-за критической позиции бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тот в феврале 2026 года заблокировал данное решение от ЕС и шантажировал Украину. В частности, он требовал запустить нефтепровод "Дружба". Однако, после парламентских выборов в Венгрии и победы оппозиционера, лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра, ситуация резко изменилась. Он выступил за улучшение отношений с Украиной и заявил, что снимет вето своего предшественника.

Отдельно экономист Олег Пендзин объяснял, как могут распределить эти средства из ЕС. Он отметил, что на социальные выплаты и потребности пойдет незначительная часть средств, поскольку в первую очередь более половины суммы направят на военные нужды ВСУ.