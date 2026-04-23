Зеленский: Украина имеет финансовую поддержку ЕС на два года
Дата публикации 23 апреля 2026 20:35
Украина обеспечила финансовую устойчивость на ближайшие два года благодаря согласованной поддержке со стороны Европейского Союза. Ключевым вопросом сейчас остается оперативное поступление первого транша помощи и усиление сотрудничества в сфере безопасности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
